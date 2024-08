A Carpaneto si celebra la Coppa Piacentina, il Sindaco Arfani: “Prodotto che rappresenta la storia del territorio” – AUDIO

A Carpaneto si celebra la Coppa Piacentina, il Sindaco Arfani: “Prodotto che rappresenta la storia del territorio”. Il primo cittadino ha parlato della 66esima edizione della Festa della Coppa Piacentina D.O.P. a Radio Sound a poche ore dal via.

La manifestazione, dal 30 agosto al 2 settembre, ripropone la sua formula di successo, grazie la presenza di ricchi stand enogastronomici, oltre all’opportunità unica di degustare i prodotti dei salumifici aderenti al Consorzio dei Salumi Piacentini D.O.P., sinonimo di qualità e genuinità.

“E’ l’evento – commenta Andrea Arfani – che chiude il calendario estivo di Carpaneto e come tale viene sempre celebrato e valorizzato. Quest’anno la Pro Loco ha inserito tanti nuovi appuntamenti come la presenza di Radio Sound, il 30 agosto con il Quiz in piazza e domenica con animazione e intrattenimento musicale. Poi avremo una caccia al tesoro per i più piccoli, più stand con i prodotti tipici del territorio, l’esposizione di quadri, insomma una formula che andrà ad intercettare tutti i gusti”.

Attraverso la Coppa si fa turismo

“Si deve farlo! Perché lo sappiamo, i nostri sono territori agricoli. La parte preponderante dell’economia arriva proprio dall’agricoltura, dall’allevamento e da tutta quella che è la filiera. Ricordiamo che Piacenza è l’unica città ad avere tre D.O.P. tra cui la Coppa, particolarmente sentita a Carpaneto. Questa manifestazione serve per ricordarci l’importanza di questo prodotto che non dobbiamo dare per scontato. Non dobbiamo farlo perché si tratta della storia del nostro territorio”.

Che caratteristiche ha questa Coppa?

“E’ un prodotto delicato e particolare che deve seguire delle indicazioni molto stringenti per essere D.O.P. A Carpaneto recentemente ho seguito proprio tutto il processo, dall’inizio alla fine. Un processo di preparazione e di stagionatura della Coppa fatto anche con le nuove tecniche che si stanno sviluppando nel tempo. Credo sia molto importante essere curiosi, andando a scoprire quello che è il percorso di nascita della Coppa. Dietro a tutto questo c’è una grande maestria, c’è la storia dei Norcini che sono diventati degli imprenditori. Una storia che arriva dall’abilità e anche dalla scienza, prima pratica e poi industriale, che sfociano in tutto il mondo”.

Radio Sound a Carpaneto

Venerdì 30 agosto in Piazza è in programma il Radio Sound Quiz Show e domenica 1 settembre al mattino sono previsti collegamenti in diretta e nel pomeriggio animazione musicale, sempre con la storica emittente radiofonica piacentina.