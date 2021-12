Avvicinare i giovani alla cultura e allo sport, a Castel San Giovanni nasce il progetto CSG+

A Castel San Giovanni prende il via il progetto CSG+ (bonus cultura e sport rivolto ai giovani).

CSG+ (Cultura, Sport, Giovani plus) è il nuovo progetto sperimentale, promosso dall’amministrazione di Castel San Giovanni, pensato per incentivare i giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni ad avvicinarsi al mondo della cultura e dello sport.

Si potrà andare a teatro, al cinema, acquistare libri, fare un abbonamento in palestra o al corso di danza, canto, musica, calcio, tennis, piscina, karatè,…

“È un modo per responsabilizzare i ragazzi, per aiutarli nella risocializzazione ma anche per sostenere due settori – quello culturale e quello sportivo- essenziali per trasmettere formazione, educazione e disciplina e che sono stati fortemente colpiti dalle chiusure coattive dovute all’emergenza sanitaria” commenta l’assessore alla cultura Wendalina Cesario.

I requisiti per accedere sono:

1- residenza a Castel San Giovanni;

2- presenza nel nucleo familiare di figli di età compresa tra i 14 e i 17 anni frequentanti la scuola secondaria di primo o secondo grado;

3- ISEE fino a 35.000 euro.

Il bonus (da un minimo di 180 euro ad un massimo di 400 euro) dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2022 nel circuito di attività castellane aderenti e sarà utilizzabile o con un’app gratuita da scaricare sullo smartphone e da mostrare nel luogo dove si vuole spendere o tramite “family card” (chi non ne è in possesso potrà farne richiesta).

Le domande dovranno pervenire in Comune entro il 27 dic 2021 tramite la compilazione del modulo al seguente link:

https://login.yes-ticket.it/modulo.php

Il logo è stato ideato da MaxCasaroli, mentre la parte tecnica del progetto verrà seguita da Yes!ticket società del Gruppo 360pay.

Per ulteriori info consultare l’avviso al link: https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/Allegati/Articoli/Avviso_pubblico_per_famiglie_Csgi_155_13122021-113830.pdf