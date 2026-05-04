Al via il ciclo di incontri “Le mafie sotto casa – Piacenza allo specchio”

Un percorso di approfondimento e sensibilizzazione sul tema della criminalità organizzata: è questo l’obiettivo del ciclo di incontri “Le mafie sotto casa – Piacenza allo specchio”, promosso dal Comune di Piacenza insieme alle associazioni Libera e Avviso Pubblico.
L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alla Cultura della Memoria e della Legalità Serena Groppelli e dal referente di Libera Piacenza, Alessandro Molari, che hanno illustrato i contenuti e le finalità del progetto.
Gli incontri si propongono di accendere i riflettori sulla presenza e sull’impatto delle mafie anche a livello locale, offrendo strumenti di conoscenza e riflessione per comprendere meglio il fenomeno e promuovere una cultura della legalità.
Un’occasione aperta alla cittadinanza per confrontarsi, informarsi e rafforzare la consapevolezza su un tema di grande attualità, che riguarda da vicino anche il territorio piacentino.