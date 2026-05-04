Tennistavolo – Playoff Serie D2: Cortemaggiore vince 4-3 e conquista la promozione in D1

Grande impresa della Teco Devoti Cortemaggiore, che a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, conquista la promozione in Serie D1 al termine di un’avvincente sfida playoff contro il Nettuno Bologna, superato con il punteggio di 4-3.
Nella giornata di domenica 3 si sono disputati i playoff e playout dei campionati regionali di Serie C2, D1, D2 e D3, con la formazione piacentina chiamata a giocarsi tutto nello scontro diretto decisivo. In campo per Cortemaggiore Andrea Bragadini, Matteo Bragadini e la giovanissima Anastasia Ashyrova, autentica protagonista dell’incontro.
La sfida si è rivelata intensa ed equilibrata fin dalle prime battute, con il Nettuno Bologna capace di portarsi inizialmente in vantaggio per 2-1. La reazione della Teco Devoti non si è però fatta attendere, trascinata da una straordinaria Ashyrova: la quattordicenne mancina ha messo a segno due importanti successi nei singolari ed è stata decisiva anche nel doppio, contribuendo in maniera determinante alla rimonta.
Fondamentale anche il punto conquistato da Matteo Bragadini, che ha firmato il quarto e decisivo successo per i suoi, completando così una rimonta di grande carattere.
Il risultato finale di 4-3 premia la determinazione e la compattezza del team di Cortemaggiore, che può così festeggiare il salto di categoria al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo scambio.