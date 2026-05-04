“Chi sbaglia storia, sbaglia politica”, un ciclo di formazione per comprendere il presente e costruire il futuro

In un contesto pubblico in cui la politica rischia sempre più spesso di ridursi a comunicazione, gestione dell’immediato o semplice ricerca di consenso, emerge con forza la necessità di tornare a una preparazione solida, fondata su contenuti, metodo e visione.
Da questa consapevolezza nasce il ciclo di incontri “Chi sbaglia Storia, sbaglia politica”, un percorso formativo rivolto a giovani e adulti che intendono approfondire le radici culturali e storiche delle scelte politiche contemporanee, per maturare strumenti di giudizio più consapevoli e una capacità progettuale orientata al futuro.
L’iniziativa parte da un presupposto chiaro: senza una lettura seria del passato, la politica diventa improvvisazione, e l’improvvisazione, come dimostra quotidianamente l’esperienza concreta delle nostre città, produce fragilità amministrativa, assenza di visione e decisioni di corto respiro.
Il percorso proposto non si limita a una rilettura storica, ma intende offrire una vera e propria formazione socio-politica, capace di connettere grandi eventi storici – dalla Rivoluzione francese ai totalitarismi del Novecento, fino ai fenomeni culturali contemporanei – con le dinamiche attuali, incluse quelle giuridiche, sociali e antropologiche.
Particolare attenzione sarà dedicata al tema della formazione della classe dirigente, oggi sempre più urgente: governare non significa solo amministrare l’esistente, ma saper interpretare la realtà e orientarla, a partire da principi chiari e da una visione strutturata dell’uomo e della società.
Il ciclo di incontri, che si terrà presso la Casa delle Associazioni di Piacenza, vedrà la partecipazione di relatori qualificati provenienti dal mondo culturale, accademico e istituzionale, con il contributo di figure impegnate nella formazione e nel dibattito pubblico.
L’iniziativa è promossa da una rete di realtà associative del territorio – tra cui Circolo De Gasperi, Alleanza Cattolica, Family Day e Ditelo Sui Tetti – da anni impegnate nella promozione culturale e nella costruzione di spazi di confronto sui temi fondamentali della vita sociale e politica.
L’obiettivo è chiaro: superare la politica dell’improvvisazione e dell’apparenza, per contribuire alla crescita di una classe dirigente più preparata, consapevole e capace di affrontare le sfide del presente con radici profonde e uno sguardo lungo.