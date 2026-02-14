Centauri in fila a Piacenza Expo per la prima di “Due tempi bei tempi”. Presente anche il Genio Pontieri – FOTO e VIDEO

Tantissimi bikers ma anche semplici appassionati di motociclismo oggi a Piacenza Expo per la giornata inaugurale di “Due tempi bei tempi”, rassegna espositiva dedicata alle due ruote sportive e da competizione degli anni 80, 90 e 2000.

Inaugurata dalla Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, dal Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, e dal numero uno del club “Due tempi bei tempi” Franco Boscarato, alla presenza di tantissime autorità, l’evento ha visto alternarsi sul palco principale, presentati da Max Temporali, alcuni piloti del presente e del passato tra cui anche l’indimenticato Alessandro Gritti, quattro volte campione europeo di enduro tra gli anni ’70 e ’80.

E proprio alle ruote tassellate – cross ed enduro – gli organizzatori dell’evento hanno dedicato quest’anno un intero padiglione accanto a quello principale dove sono esposte le moto stradali sportive, GP e da competizione, tra cui anche alcuni rarissimi modelli degli anni ’60 e ’70.

Due padiglioni interamente dedicati alle moto, quindi, ma spazio anche per le auto e i camion in accoppiata per raccontare l’evoluzione della meccanica e del design negli ultimi cinquant’anni.

“Due tempi bei tempi” continuerà anche domani a Piacenza Expo con orario continuato dalle 9.30 alle 18. L’attesissimo ospite della seconda giornata sarà l’ex campione mondiale Marco Melandri, che al microfono di Max Temporali racconterà la sua lunga esperienza nel Motomondiale e nel Superbike. Da domani inizieranno anche le attività sportive nell’area esterna di Piacenza Expo, con le spettacolari esibizioni di Drifting Truck, i corsi di guida con le minimoto per ragazzi, prove di enduro su pista e il “Pit Biker Einter Trophy” per bikers da cordoli.

Presente il Genio Pontieri

Per la prima volta anche l’esercito e nella fattispecie il 2º reggimento genio pontieri partecipa all’evento “Due tempi bei tempi”. I pontieri hanno presenziato con un punto informativo e con il famoso VTLM Lince versione vegetata.

