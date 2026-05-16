“Cambiamenti impattanti per il volontariato, le associazioni devono farsi trovare pronte”

Piacenza ospita un convegno dedicato al Terzo Settore e alla fiscalità degli ETS.

Si è svolto a Piacenza in data 13 Maggio un importante appuntamento formativo dedicato agli Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare attenzione agli aspetti contabili, fiscali e amministrativi delle ODV e APS.

Il convegno

Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, tra cui la Presidente dell’ODCEC di Piacenza Cristina Betta, il Presidente UGDCEC di Piacenza Fabio Maggi e Paolo Rebecchi per la Direzione Nazionale ANPAS, il convegno è entrato nel vivo con una serie di relazioni tecniche affidate a professionisti ed esperti del settore.

Tra i temi affrontati: la gestione dell’impianto contabile negli ETS e gli schemi di bilancio secondo il DM 5 marzo 2020, gli obblighi amministrativi degli enti di piccole dimensioni, i controlli del RUNTS, la distinzione tra attività commerciali e non commerciali e le nuove prospettive fiscali per APS e ODV.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai possibili controlli e all’evoluzione normativa del Codice del Terzo Settore alla luce delle recenti novità fiscali.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di aggiornamento e confronto molto partecipato tra professionisti, rappresentanti del volontariato e operatori del Terzo Settore, confermando l’importanza della formazione specialistica in un ambito in continua evoluzione.

I relatori

Particolare apprezzamento è stato rivolto ai relatori, Dott.ssa Lucia Chiarenza commercialista in Piacenza, Raffaella Fontanesi di CSV Emilia, Dott.ssa Tamara Tarricone commercialista in Bari, Dott.ssa Melissa Lonetti commercialista in Alessandria e Dott. Mario Paolo Moiso commercialista in Torino.

Nell’intervento di Rebecchi di ANPAS, sono stati inoltre ringraziati per la grande collaborazione il Dott. Domenico Urso, la Dott.ssa Maria De Martino e Claudia Boselli Referente Ammnistrativa di ANPAS Coordinamento provinciale di Piacenza.

“Un momento di confronto dettato da un cambiamento impattante a cui le nostre organizzazioni di Volontariato devono farsi trovare pronte; ciò sarà possibile solo grazie al supporto costante di professionisti come quelli che si sono incontrati in questo convegno a Spazio Rotative” ha commentato al termine Paolo Rebecchi.

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