A Piacenza il 15 gennaio incontro per la Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei.

Il 17 gennaio ogni anno si celebra la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. In vista di questo appuntamento interverrà a Piacenza domenica 15 gennaio alle ore 15.30 nell’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi il prof. Edoardo Fuchs, docente di ebraismo, geografo e naturalista. Con lui, sul tema “Consolate, consolate il mio popolo”, tratto dal libro del profeta Isaia nella Bibbia, interviene anche il biblista don Paolo Mascilongo, docente al Collegio Alberoni e parroco di San Sisto. Modera l’incontro il pastore evangelico Nicola Tedoldi.

Sono in programma alcuni intervalli musicali a cura del Coro Col Hakolot della comunità ebraica di Milano, diretto dal maestro Massimiliano Tarli.

“Nella Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei – scrivono i Vescovi italiani nel loro messaggio – desideriamo confermare l’importanza di questo rapporto per le nostre comunità cristiane. Come afferma papa Francesco in «Evangelii Gaudium» «la Chiesa, che condivide con l’Ebraismo una parte importante delle Sacre Scritture, considera il popolo dell’Alleanza e la sua fede come una radice sacra della propria identità cristiana”.

L’iniziativa a Piacenza è promossa dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e i rapporti con l’ebraismo guidato da mons. Pierluigi Dallavalle.