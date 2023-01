Musiche e parole di legalità, il 16 gennaio appuntamento per le scuole al Teatro dei Filodrammatici

Un reading musicale che racconta storie di persone normali, come ambulanti e sindacalisti, uccisi dalle mafie da Corsico a Palermo, passando per Casal di Principe. Storie di testimoni di legalità, di chi non si arrende alle mafie.

Va in scena al Teatro Filodrammatici di Piacenza lunedì 16 gennaio alle ore 10 “MUSICHE E PAROLE – Le storie di chi non si arrende alle mafie”, a cura del gruppo musicale DescargaLab con letture di Nicola Cavallari. Un reading musicale rivolto alle scuole secondarie di 1° grado e superiori proposto da Comune di Piacenza e Libera con Teatro Gioco Vita. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando l’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita (scuola@teatrogiocovita.it, tel. 0523.315578).

DescargaLab è un laboratorio musicale che da sempre unisce passione per il mondo dei ritmi e impegno civile, soprattutto sui temi della multiculturalità e della legalità. Un gruppo legato alle esperienze del progetto Scampia Trip, della rete della Nuova cooperazione organizzata e di tante altre storie del Sud che (R)esiste, che in questi anni hanno portato in varie forme a Milano e in genere nel nord insieme al gruppo di giornalisti e professionisti milanesi di Scampia Italia. Muovendosi tra musica e teatro con il Laboratorio Balrog di Gaetano Ievolella, a partire dal 2015 in collaborazione diretta con le realtà che animano la primavera civile nell’area tra Caserta e il nord di Napoli raccontano “TuttaNataStoria” (la musica e le parole sono raccolte in un CD uscito nella primavera del 2017) con l’obiettivo di far conoscere la nuova (r)esistenza attraverso il blues di Pino Daniele e la lotta di chi non si arrende alle mafie. La collaborazione con il consorzio N.C.O. – Nuova Cooperazione Organizzata (quelli di “Facciamo un pacco alla camorra”) è sfociata nel novembre 2019 nella produzione del cd “Nuovo Casino Organizzato”, con i primi cinque brani che coniugano ritmi caraibici e temi sociali.

Nel reading “Musiche e parole di legalità” all’esperienza di DescargaLab si unisce quella dell’attore e regista Nicola Cavallari, che a partire da questo progetto condurrà un laboratorio teatrale con due classi di scuola superiore.

Dall’appuntamento del 16 gennaio prende il via infatti un progetto di educazione alla legalità proposto da Libera con Teatro Gioco Vita che proseguirà con un laboratorio teatrale di due giornate, al termine del quale si terrà una performance finale aperta al pubblico in programma il 7 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Gioia. Sono state coinvolte le classi 2G e 4D Linguistico del Liceo Gioia di Piacenza.

I ragazzi e le ragazze arriveranno a raccontare altre storie di altri testimoni di legalità, a modo loro, con le parole che avranno scelto sceglieranno durante il percorso laboratoriale. Una lettura scenica in cui le classi partecipanti al laboratorio saranno impegnate direttamente in ogni fase della messa in scena, dimostrazione del lavoro fatto insieme e occasione per comunicare l’esperienza alla città.

Il progetto ci conduce così circolarmente a un nuovo momento pubblico come quello che aveva dato il via al percorso: chi ha ascoltato storie di legalità diventa a sua volta capace di raccontare storie di legalità, in una sorta di passaggio di testimone grazie al quale i ragazzi e le ragazze diventano essi stessi capaci di mettere in atto un evento pubblico con l’obiettivo di educare alla legalità la comunità cittadina in cui vivono e in cui è inserita la loro scuola.

Tutte le attività del progetto, inserite nel programma “La cultura della legalità” a cura di Comune di Piacenza e Libera e fortemente voluto dall’assessora Serena Groppelli, sono gratuite.

Teatro Filodrammatici di Piacenza

Lunedì 16 gennaio 2023 – ore 10

DescargaLab e Nicola Cavallari

MUSICHE E PAROLE DI LEGALITÀ

Le storie di chi non si arrende alle mafie

con Marina Puglia (voce), Andrea Tammaro (piano), Federico Sever (chitarra), Fabio Gianni (basso), Andrea Rossi (timbales), Salvatore Barletta (congas), Walter Gatti (trombone), Stefano Cassiani Ingoni (tromba)

e Nicola Cavallari (voce recitante)

staff tecnico Marco Gigliotti e Giovanni Mutti

Reading musicale per le scuole secondarie di primo grado e superiori

INGRESSO GRATUITO

(nell’ambito del programma “La cultura della legalità” a cura di Comune di Piacenza e Libera)

Informazioni e prenotazioni:

Libera Piacenza piacenza@libera.it

Teatro Gioco Vita scuola@teatrogiocovita.it