A Piacenza Expo torna la Mostra Mercato del Giocattolo il 31 ottobre

25 Ottobre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
A Piacenza Expo torna la Mostra Mercato del Giocattolo il 31 ottobre

Sabato 31 ottobre 2026, Piacenza Expo ospiterà la Mostra Mercato del Giocattolo Vintage – Il sabato del collezionista, un appuntamento dedicato agli appassionati di giocattoli d’epoca e collezionismo.

Dalle 9.30 alle 18, nel Padiglione 2, sarà possibile scoprire robot, action figure, modellini, trenini, bambole, giocattoli in latta, carte collezionabili, fumetti, figurine e memorabilia sportive, in un viaggio tra oggetti che hanno segnato intere generazioni.

L’ingresso è libero e il parcheggio è gratuito.

A Piacenza Expo, Mostra Mercato del Giocattolo il 31 ottobre

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