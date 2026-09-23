Sicurezza, operazione congiunta di polizia locale e carabinieri nella zona industriale: oltre cento persone identificate

Oltre 100 persone e più di 50 veicoli controllati nel corso di un’operazione congiunta condotta nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre dalla Polizia Locale di Piacenza e dall’Arma dei Carabinieri nella zona industriale della città. L’intervento ha consentito di individuare e interrompere un raduno automobilistico non autorizzato, organizzato lungo un rettilineo dell’area.

Sul posto si erano date appuntamento oltre 100 persone con più di 50 veicoli per assistere a esibizioni automobilistiche, in un contesto di potenziale pericolo anche per la presenza, tra il pubblico, di alcuni minori.

Le nuove tecnologie

Un ruolo importante nella preparazione dell’intervento è stato svolto dalle nuove tecnologie a disposizione della Polizia Locale. Prima dell’ingresso delle pattuglie nell’area, è stato infatti impiegato un drone che, attraverso riprese aeree in tempo reale, ha permesso di ricostruire la disposizione dei veicoli, individuare gli accessi e le possibili vie di uscita e verificare la concentrazione delle persone presenti. Informazioni che hanno consentito alle forze dell’ordine di pianificare l’intervento in condizioni di maggiore sicurezza.

Il presidio del territorio

«È un’operazione che dimostra concretamente quanto siano importanti il presidio del territorio, la collaborazione tra le forze dell’ordine e gli investimenti che stiamo facendo sulle nuove tecnologie”, sottolinea la sindaca Katia Tarasconi: «Di fronte a situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone, occorre poter intervenire rapidamente e in modo coordinato. Ringrazio la nostra Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto e per una collaborazione che rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza della nostra città».

Acquisito il quadro della situazione, è quindi scattata l’operazione congiunta. Sono intervenute complessivamente otto pattuglie, sei della Polizia Locale e due dell’Arma dei Carabinieri, che hanno raggiunto la zona industriale coordinando l’ingresso nell’area.

L’intervento

Le forze dell’ordine hanno cinturato il perimetro e presidiato le vie di accesso e di uscita, con l’obiettivo prioritario di mettere in sicurezza la zona e interrompere il raduno, prevenendone il degenerare in attività come corse, gare clandestine o simili. L’intervento si è svolto senza disordini e, una volta assicurato il controllo dell’area, gli operatori hanno proceduto all’identificazione delle persone presenti – la cui posizione è al vaglio degli inquirenti – e al controllo dei veicoli coinvolti. Proseguono gli accertamenti da parte degli uffici competenti.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo del territorio e conferma l’importanza della collaborazione operativa tra Polizia Locale e forze dell’ordine, affiancata dall’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono una conoscenza più tempestiva e puntuale delle situazioni su cui intervenire.