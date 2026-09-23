Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca a Roveleto di Cadeo il 27 settembre

Per il quarto anno consecutivo la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca (istituita dall’Automotoclub Storico Italiano) per il territorio piacentino si svolgerà a Roveleto di Cadeo. L’iniziativa che coinvolge il Club Veicoli Storici Piacenza (CVSP), il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (CPAE), l’amministrazione comunale di Cadeo e la Pro Loco di Roveleto è in calendario domenica 27 settembre con un ricco programma.

Un appuntamento che riunirà appassionati e collezionisti nel segno della valorizzazione del patrimonio motoristico, affiancando all’esposizione dei mezzi un approfondimento sulla storia industriale piacentina e un’iniziativa di solidarietà.

Auto, moto, camion, trattori e mezzi militari saranno protagonisti della manifestazione: una varietà di veicoli capace di raccontare l’evoluzione della mobilità, del lavoro e della tecnica attraverso epoche e impieghi differenti.

Il programma si aprirà tra le 9.30 e le 10 con l’arrivo dei mezzi d’epoca e seguirà l’inaugurazione. Ad arricchire la giornata sarà l’evento speciale “Trattori Bubba, una grande storia industriale piacentina” che si terrà alle 10.30 nella sala consiliare di Cadeo. Dopo il convegno, alle 13 è previsto il pranzo presso la struttura della Pro Loco di Roveleto, il cui ricavato sarà devoluto all’hospice “Casa di Iris” di Piacenza. La conclusione della manifestazione è fissata alle 17.

«Questa iniziativa dimostra come la passione per i veicoli d’epoca possa diventare un’occasione di incontro e di impegno per il territorio – ha ricordato Giorgio Mazzocchi, presidente del CVSP -. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Cadeo per il sostegno e la disponibilità con cui accompagna la manifestazione fin dalla prima edizione. La collaborazione tra il Club Veicoli Storici Piacenza e il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca è un elemento fondamentale: unire competenze, energie e volontari ci permette di realizzare un progetto condiviso, che alla valorizzazione del patrimonio motoristico affianca un concreto obiettivo sociale. Destinare il ricavato del pranzo alla Casa di Iris dà un significato ancora più profondo a questa giornata, contribuendo a sostenere una realtà preziosa per tutta la nostra comunità».

“Anche quest’anno con grande piacere la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca raccoglierà molte delle realtà che sul territorio piacentino si occupano di tenere viva la passione per i mezzi d’epoca e la loro storia – ha commentato Claudio Casali, presidente del CPAE -. Mi piace sottolineare che quest’anno il convegno che si svolgerà nella sala consigliare del Comune sarà dedicato ad una storia industriale piacentina. Infatti, con il supporto della Associazione “Gruppo antichi trattori e mestieri”, ripercorreremo la storia della Bubba, famosa fabbrica di trattori e macchine agricole che, con sede a Santimento, ha segnato la storia industriale di Piacenza. Nella prima metà del secolo scorso, infatti, i trattori e le macchine agricole Bubba furono protagonisti dello sviluppo dell’agricoltura italiana, con una produzione di molteplici prodotti industriali che oggi rappresentano autentici pezzi da collezione. Fuori dal palazzo comunale saranno esposti alcuni rari modelli della fabbrica. Come tradizione grazie all’impegno della Pro Loco di Roveleto il ricavato del pranzo consumato sarà devoluto in beneficenza alla Casa di Iris”.

Tra le altre realtà coinvolte nella giornata figurano anche il Gruppo Trattori Antichi e Mestieri, Biscioni Piacenza, il Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”, Epocar, Tracce di Storia, il Vespa Club Piacenza, il Moto Club d’Epoca “Tarquinio Provini” e BBG.