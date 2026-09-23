Serie B – Giorgio Franceschi è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

I Fiorenzuola Bees sono lieti di annunciare l’arrivo di Giorgio Franceschi, che entra ufficialmente nel roster gialloblù per la stagione 2026/2027 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Esterno classe 2005, nato a Bologna, Franceschi è un giocatore di 198 cm che abbina struttura fisica, atletismo e versatilità.

Il nuovo giocatore dei Bees è cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Virtus Bologna, completando il proprio percorso fino all’Under 18 e vivendo diverse esperienze con le selezioni giovanili della Nazionale italiana, fino alla convocazione nel gruppo allargato per l’Europeo Under 18. Una parte importante della sua formazione cestistica si è sviluppata negli Stati Uniti. Dopo l’esperienza alla DME Academy di Daytona Beach, in Florida, Franceschi è tornato in Italia nella stagione 2022/2023 entrando nel programma dell’UCC Assigeco Piacenza, con cui ha fatto registrare anche il proprio esordio in Serie A2. Successivamente è rientrato oltreoceano, giocando prima all’Indian River State Junior College in Florida e poi al Gordon State Junior College in Georgia.

Nella stagione 2025/2026 il ritorno definitivo in Italia, con l’approdo all’Olimpia Basket Castello in Serie B Interregionale, dove ha realizzato 8,8 punti di media a partita.

Ora per Giorgio arriva la chiamata dei Fiorenzuola Bees e l’opportunità di misurarsi con la Serie B Nazionale Old Wild West, mettendosi a disposizione di coach Marco Del Re e dello staff tecnico gialloblù.