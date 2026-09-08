Temporali in arrivo, allerta arancione della protezione civile

8 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Allerta ARANCIONE per temporali anche nella provincia di Piacenza.

Per mercoledì 9 settembre sono previsti temporali anche di forte intensità su tutto il territorio regionale, con probabili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più estesi sui settori emiliani occidentali, con raffiche di forte intensità soprattutto sulle aree di pianura. Nelle aree interessate dai rovesci, in particolare sui settori collinari e montani centro-occidentali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento ed erosione, innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore e frane di tipo rapido su versanti fragili. Nel reticolo idrografico principale dei corsi d’acqua regionali si prevedono superamenti delle soglie 1 nei tratti montani e collinari, con conseguente propagazione nei tratti di valle.

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