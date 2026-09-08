Volley – Gas Sales Piacenza: scatta la terza settimana di preparazione. Con il gruppo anche Nikola Brboric, atteso Henri Leon

Inizia oggi con una doppia seduta la terza settimana di lavoro di Gas Sales Piacenza, un altro passaggio importante nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Dopo le prime due settimane dedicate alla costruzione della condizione fisica e ai primi lavori con il pallone, il gruppo biancorosso prosegue la preparazione con un programma intenso che prevede otto sedute di allenamento tra palestra e taraflex del PalabancaSport.

Una settimana che porta con sé anche novità sul fronte dell’organico. Agli ordini dello staff tecnico si è infatti aggregato lo schiacciatore Nikola Brbroic, che ha iniziato a lavorare con i nuovi compagni prendendo parte alle attività previste dal programma di preparazione.

Sono così nove i giocatori della nuova rosa che stanno lavorando agli ordini di coach Dante Boninfante: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov e Nikola Brboric, l’opposto Alessandro Bovolenta, il centrale Francesco Comparoni e i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo. A loro sono aggregati il centrale Luca Fraleone e gli schiacciatori Manuel Bozzetti e Francesco Destro del settore giovanile e della serie B.

Il gruppo è destinato ad ampliarsi ulteriormente nei prossimi giorni. A metà settimana è infatti atteso a Piacenza anche l’opposto Henri Leon, fresco vincitore con la nazionale francese della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, che raggiungerà la squadra a metà settimana ed inizierà il proprio percorso di inserimento in vista dei prossimi appuntamenti precampionato.

Con l’arrivo progressivo degli ultimi giocatori, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza entra così in una fase sempre più significativa della preparazione estiva. Oltre al lavoro atletico, cresce infatti l’attenzione sugli aspetti tecnici e sull’affiatamento di squadra, elementi fondamentali per presentarsi nelle migliori condizioni ai primi test sul campo e agli impegni ufficiali della nuova stagione.

Il ritmo resta sostenuto: tra sala pesi e allenamenti sul taraflex del PalabancaSport, i biancorossi continueranno a lavorare a pieno regime per mettere benzina nelle gambe e consolidare i meccanismi di gioco in vista di un’annata che si preannuncia particolarmente impegnativa tra SuperLega e CEV Volleyball Cup.

Nikola Brboric: “Sono davvero felice di poter fare questa esperienza in Italia in un club importante. Il primo impatto è stato molto positivo, non vedo l’ora di lavorare a fianco di tanti campioni, imparare e crescere, arò di tutto per dare il massimo contributo alla squadra”.

Il calendario di lavoro della settimana

Lunedì: mattina pesi, pomeriggio pratica

Martedì: mattina riposo, pomeriggio pesi e pratica

Mercoledì: mattina riposo, pomeriggio pratica

Giovedì: mattina pesi e atletica, pomeriggio riposo

Venerdì: mattina pesi, pomeriggio pratica

Sabato: mattina riposo, pomeriggio pratica.

L’allenamento di mercoledì è aperto al pubblico, ingresso dal Foyer 2.