L’Università Cattolica apre le porte a studenti e famiglie, open day sabato 7 novembre

Sabato 7 novembre dalle 8,30 Università Cattolica del Sacro Cuore ospita l’annuale Open Day.

Una giornata cioè dedicata a tutti gli studenti e alle famiglie che vogliono conoscere i percorsi di studio offerti dal campus di via Emilia Parmense.

La giornata sarà rivolta agli studenti di scuola superiore, a cui verranno presentate le lauree triennali e magistrali a ciclo unico, e agli studenti laureati o laureandi che potranno approfittare dei momenti dedicati alla presentazione dei percorsi magistrali.

All’arrivo in ateneo a tutti i partecipanti verrà consegnato un kit di benvenuto in Università Cattolica.

Un incontro dedicato ai genitori per la scelta dell’università

Un momento particolare sarà dedicato ai genitori, per cui dalle 11,30 alle 12 verrà organizzato un incontro con consigli su come accompagnare i propri figli nella scelta del percorso di laurea.

Tutor, studenti e desk informativi sui servizi universitari

Chi parteciperà all’Open day potrà avvalersi del supporto di tutor e studenti che si metteranno a disposizione per accogliere e dare informazioni circa i vari corsi di laurea e lo svolgimento della vita universitaria.

Ci saranno anche desk informativi dedicati ai tanti servizi offerti, tra cui ad esempio Polo studenti, Servizi per l’inclusione, Cattolica International, Informagiovani, Ente per il diritto allo studio.

Lauree triennali e magistrali a ciclo unico: gli orari delle presentazioni

Per quel che riguarda la presentazione delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico l’appuntamento è per la Facoltà di Economia e Giurisprudenza a partire dalle 9,15 in aula Gasparini.

Dalle 9,30 in aula A inizierà invece la presentazione dell’offerta formativa della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali con a seguire anche una visita ai laboratori didattici e alle strutture del campus accompagnati dagli studenti.

Dalle 10 in Aula I prenderà il via la presentazione dedicata a Scienze della formazione.

Lauree magistrali: le presentazioni per laureandi e laureati

Per gli studenti laureandi e laureati dalle 9,30 in aula A e aula F si presenteranno i percorsi magistrali in Scienze agrarie, alimentari e ambientali, mentre in aula E quelli di Economia e Giurisprudenza.

Dalle 10,30 in aula H toccherà a Scienze dalla formazione.

Sarà possibile partecipare a visite guidate al campus e al Collegio Sant’Isidoro.