Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo del telefono, 54enne ferito a Castel San Giovanni

Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo. I fatti sono accaduti questa sera alle porte di Castel San Giovanni. L’uomo, 54 anni, residente nei pressi di Ziano, stava viaggiando in via Montanara, alle porte della cittadina, quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della vettura.

Dopo aver sbandato, il conducente si è schiantato contro un palo della linea telefonica, abbattendolo. Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure del caso all’uomo.

Subito dopo, i sanitari hanno condotto il 54enne al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco.

