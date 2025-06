Accoltellano tre ragazzi e poi fuggono, notte di violenza ai giardini di via Ottolenghi: indagini in corso

Tre giovani accoltellati da altri giovani, follia ai giardinetti di Via Ottolenghi. I fatti sono accaduti ieri sera. A restare feriti sono stati tre ragazzi originari dello Sri Lanka. Tutto è iniziato quando tre soggetti, descritti dalle vittime e dai testimoni come di origini nordafricane, hanno raggiunto i giardini a bordo di tre monopattini.

A quel punto il racconto appare davvero strano, ma comunque supportato dalle testimonianze. I tre nordafricani, infatti, avrebbero raggiunto i ragazzi dello Sri Lanka, senza conoscerli e senza alcun motivo apparente: poi li avrebbero accoltellati. Nessun motivo alla base dell’aggressione, nessuna discussione, nessuna provocazione: almeno ai giardinetti di via Ottolenghi.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se tra i due gruppi possa essere accaduto qualcosa prima, magari in un altro luogo. Le tre vittime dell’aggressione avrebbero negato questa circostanza. Secondo alcuni dei presenti, gli aggressori avrebbero urlato frasi sconnesse come “Dove sono i piacentini?” per poi aggredire i tre ragazzi. Sul posto è intervenuta la polizia, supportata da una pattuglia dei carabinieri: ma all’arrivo delle forze dell’ordine gli aggressori erano già fuggiti.

I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti al pronto soccorso di Piacenza: fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy