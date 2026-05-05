Tragico schianto tra un’auto e un tir sull’A21 all’altezza di Stradella, muore 69enne piacentino

Tragico incidente nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, lungo l’autostrada A21, all’altezza dell’area di servizio Stradella Sud.
La vittima è un uomo di 69 anni, originario di Trapani ma residente a Calendasco, in provincia di Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, la sua auto si è scontrata con una bisarca per cause ancora in fase di accertamento.
L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente dell’auto.
Ferito anche l’autista della bisarca, le cui condizioni non sarebbero gravi.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.