Tragico schianto tra un’auto e un tir sull’A21 all’altezza di Stradella, muore 69enne piacentino

5 Maggio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Tragico incidente nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, lungo l’autostrada A21, all’altezza dell’area di servizio Stradella Sud.

La vittima è un uomo di 69 anni, originario di Trapani ma residente a Calendasco, in provincia di Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, la sua auto si è scontrata con una bisarca per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente dell’auto.

Ferito anche l’autista della bisarca, le cui condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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