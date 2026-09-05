Accoltellato al culmine di una lite in via Alberoni, grave un uomo: sul posto la polizia, indagini in corso

Grave episodio nella serata di venerdì in via Alberoni, dove una lite tra due uomini sarebbe degenerata fino al ferimento di uno dei due con un coltello.

I contorni dell’accaduto sono ancora tutti da chiarire e sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due uomini sarebbe scoppiato un violento alterco. La situazione sarebbe rapidamente degenerata e, a un certo punto, uno dei due avrebbe estratto un coltello, con il quale avrebbe aggredito il rivale.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, che, dopo le prime cure, ha trasportato il ferito al pronto soccorso in gravi condizioni.

In via Alberoni sono intervenuti anche gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e chiarire le cause che avrebbero dato origine alla lite.