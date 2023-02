Accorpamento delle Camere di Commercio, si tornerà ad assumere personale dopo sei anni

Il prossimo 13 febbraio la Camera di Commercio di Piacenza dovrà comunicare i dieci rappresentanti locali che andranno a costituire il consiglio del nuovo ente, caratterizzato dall’unione con le camere di Reggio Emilia e Parma. In sostanza, l’unione ormai entra nel vivo.

Ne ha parlato in commissione Sviluppo Economico a palazzo Mercanti il commissario Filippo Cella. Come ha spiegato Cella, sta per nascere un ente di grande importanza, sarà l’ottava Camera di Commercio per ampiezza in Italia: “Speriamo di riuscire a mantenere agili negli interventi”, commenta. La sede centrale sarà a Parma, ma gli uffici di Piacenza resteranno operativi.

Inoltre Filippo Cella annuncia la necessità di assumere personale, cosa che avverrà dopo sei anni di blocco delle assunzioni: “La sede piacentina conta 28 dipendenti, dovrebbero essere 44″.