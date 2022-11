Mondo del volontariato in lutto: addio a Giancarlo Bianchi, tra i fondatori di Progetto Vita: “Dobbiamo tanto alla tua passione e alla tua energia”

“Grazie per tutto quello che hai fatto, senza di te Progetto Vita non sarebbe diventato quello che è diventato. Ti dobbiamo tutti tanto per il tuo impegno, la tua passione e la tua energia. Vogliamo ricordarti come eri… per non dimenticarti”. Con queste parole Progetto Vita comunica la morte Giancarlo Bianchi.

Giancarlo Bianchi è stato tra i fondatori dell’associazione che da oltre vent’anni si batte contro l’arresto cardiaco e per una diffusione capillare del defibrillatore. Insieme a Daniela Aschieri ha iniziato questo percorso che oggi rende Piacenza orgogliosa di fronte agli occhi di tutta Europa, e non solo.

Prima vicepresidente, poi nominato presidente onorario, Giancarlo Bianchi è sempre stato in prima fila, simbolo del volontariato più puro.

“Standing ovation per te, caro Giancarlo, quando ti abbiamo nominato Cavaliere del Cuore socio fondatore di Progetto Vita, il 24 giugno 2022. Resterai sempre nei nostri cuori”, ricorda l’associazione in un post.

Giancarlo Bianchi si impegnò anche in politica portando a Piacenza il Partito Repubblicano Italiano di cui fu segretario provinciale.