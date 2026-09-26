Addio a Giuseppe Nenna, presidente della Banca di Piacenza: “Daremo continuità ai valori in cui ha sempre creduto”

Lutto per la Banca di Piacenza. È morto, dopo una breve malattia, il presidente Giuseppe Nenna. Ad annunciarne la scomparsa sono state l’Amministrazione e la Direzione dell’istituto di credito, che hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia e ribadito la volontà di proseguire nel solco dei valori che hanno caratterizzato il suo impegno alla guida della Banca.

LA NOTA DELLA BANCA DI PIACENZA

Dopo breve malattia è mancato il nostro Presidente Giuseppe Nenna. L’Amministrazione e la Direzione della Banca di Piacenza, nell’esprimere la propria vicinanza alla Famiglia, manifestano la volontà di dare continuità ai valori nei quali il Presidente Nenna ha sempre creduto e contemporaneamente confermano l’impegno a mantenere la Banca autonoma, indipendente e al servizio dei territori di appartenenza, dando continuità ai principii nei quali si riconosceva. Nella speranza di colmare, almeno in parte, il grande vuoto che lascia in tutti noi.

Per espressa volontà della Famiglia, i funerali si terranno – a data da destinarsi – in forma strettamente privata.

Il cordoglio della sindaca Tarasconi e dell’Amministrazione comunale

La sindaca Katia Tarasconi esprime, anche a nome dell’Amministrazione comunale, il cordoglio per la scomparsa del presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna, ricordandone “l’impegno costante per valorizzare il legame tra l’istituto di credito e il territorio, con profonda sensibilità culturale, signorilità e capacità di visione, dapprima al fianco e poi in continuità con il percorso tracciato da Corrado Sforza Fogliani. Rinnovo, alla famiglia Nenna e a quella, più estesa, che la Banca di Piacenza sicuramente rappresentava per il Presidente, la più sentita vicinanza e partecipazione”.

Il cordoglio del consigliere regionale Luca Quintavalla

“La scomparsa del dottor Nenna lascia un vuoto importante nella comunità piacentina. Banchiere di lungo corso, a dicembre 2022 aveva raccolto il testimone di presidente della Banca di Piacenza dall’avvocato Sforza Fogliani, proseguendone con cura, rispetto e zelo il lavoro e l’attività preziosa al servizio della città e dell’intera provincia di Piacenza. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità della Banca di Piacenza”.