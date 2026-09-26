Tagliaferri (FdI): “Dopo il Cheope, bus affollati anche in Val Tidone, servono dati sulle corse scolastiche”

“Prima le segnalazioni al Cheope, ora quelle sulla linea E11 tra Piacenza e la Valtidone. Abbiamo già chiesto alla Regione numeri precisi su carichi, capienze, corse di rinforzo e disponibilità degli autisti. Le nuove segnalazioni rendono ancora più importante avere rapidamente un quadro completo del servizio”.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri interviene nuovamente sulle criticità del trasporto pubblico scolastico piacentino dopo le nuove segnalazioni riguardanti la linea E11 Piacenza–Castelsangiovanni–Borgonovo–Pianello.

Linea E11, segnalazioni di sovraffollamento

Secondo quanto riferito da alcuni studenti e passeggeri, su una delle corse sarebbero state presenti circa 80 persone a fronte di 56 posti conteggiati, con passeggeri costretti a viaggiare in piedi e una situazione di affollamento tale che, sempre secondo le testimonianze, le porte avrebbero avuto difficoltà a chiudersi.

Le segnalazioni riguardano in particolare le corse coincidenti con gli orari di ingresso e soprattutto di uscita dalle scuole.

Tagliaferri: “Una situazione che si aggiunge alle criticità al Cheope”

“È una situazione che si aggiunge alle criticità già segnalate nei giorni scorsi al Cheope”, osserva Tagliaferri. “Proprio per questo abbiamo già presentato un’interrogazione e una richiesta di accesso agli atti: vogliamo conoscere i dati effettivi sulle corse scolastiche, sulle capienze, sui livelli di utilizzo e sugli eventuali servizi di rinforzo”.

Orari scolastici e servizio di trasporto

Nella fase iniziale dell’anno scolastico può verificarsi un disallineamento tra gli orari ancora provvisori adottati dagli istituti e quelli definitivi sui quali viene programmato il servizio di trasporto.

Proprio per individuare puntualmente le situazioni sulle quali intervenire è inoltre importante disporre di segnalazioni riferite a corse, orari e tipologia del disservizio.

“Il carattere transitorio degli orari scolastici è un elemento da considerare”, prosegue Tagliaferri. “Ma proprio per questo occorre capire quali correttivi siano già stati adottati e quali possano essere attivati sulle corse che registrano le maggiori concentrazioni di studenti”.

Richiesti alla Regione dati su corse, autisti e sovraffollamento

Nell’accesso agli atti già presentato sono stati richiesti alla Regione elementi relativi alle segnalazioni pervenute dall’inizio dell’anno scolastico, alle situazioni di sovraffollamento, alle corse di rinforzo, alla disponibilità degli autisti e alle interlocuzioni tra i soggetti competenti nell’organizzazione del servizio.

“Non trasformiamo una singola testimonianza in una statistica”, conclude Tagliaferri. “Ma quando alle segnalazioni del Cheope se ne aggiungono altre lungo una direttrice importante come quella della Valtidone, i dati diventano indispensabili per capire dimensione e localizzazione delle criticità. È esattamente per questo che abbiamo chiesto gli atti: sapere dove le corse risultano maggiormente cariche, quali rinforzi siano disponibili e quali interventi siano programmati”.