Far crescere la comunità educante, la mission di Age Carpaneto l’Associazione di Genitori ospite di Volontariato in Onda – AUDIO

Far crescere la comunità educante, è la mission di Age Carpaneto l’Associazione di Genitori ospite di Volontariato in Onda. Prosegue su Radio Sound il quindicinale appuntamento informativo realizzato in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Siamo presenti sul territorio da 27 anni – spiega Lara Muroni Presidente di Age Associazione Genitori Carpaneto – e abbiamo una storia importante grazie al fatto di far parte di Age, una realtà italiana nata nel 1968. Quindi siamo presenti a livello comunale ma i nostri rapporti ci portano a confontarci con i referenti a livello regionale e nazionale. Infatti abbiamo la possibilità di essere convocati anche nei tavoli del Miur e siamo interlocutori della consulta degli esperti del dipartimento antidroga. Insomma non siamo una semplice associazione genitori, senza togliere nulla a queste, ma abbiamo una storia e un percorso formato di anni con un riscontro anche nazionale”.

Come operate?

“Il nostro mandato è quello di seguire la formazione dei genitori perché bisogna essere sempre più preparati per poter essere presenti nei momenti di partecipazione scolastica e per favorire l’educazione dei nostri ragazzi. Infatti vogliamo promuovere il bene dei più giovani. Il nostro obiettivo è quello di perseguire la cosiddetta comunità educante che possa puntare sull’educazione dei ragazzi ma anche di attenzione. Del nostro gruppo fanno parte anche persone che non hanno figli perché una comunità educante ha un riscontro positivo per tutti“.

L’obiettivo per il futuro?

“Riprendere la nostra Festa a conclusione dell’anno scolastico. E’ un momento di ritrovo con tutta la comunità per stare assieme e per fare il punto su quanto fatto. Siamo fermi da due anni a causa del Covid, ma speriamo di proporla a Giugno 2022”.

Age Carpaneto da 27 anni opera sul territorio per promuovere una maggiore attenzione al tema della famiglia e in particolare al difficile compito dei genitori. Negli ultimi anni la famiglia ha subito numerosi cambiamenti e spesso questo ha creato disorientamento e preoccupazione sia negli adulti che nei bambini. Si è passati “dalla famiglia etica alla famiglia affettiva” (Pietropolli Charmet) e per questo gli adulti sono stati costretti a rivedere il loro modo di stare con i ragazzi. Soprattutto mettendo in discussione i propri modelli educativi. A fronte di tutto questo l’associazione crede che gli adulti siano chiamati a leggere con maggiore chiarezza il proprio tempo e la complessità del presente. Come? Sollecitando i ragazzi a interrogarsi sui rapporti in famiglia e come questi cambino nel tempo ma anche e soprattutto nella propria storia personale.