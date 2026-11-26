Custodia cautelare in carcere per un ventenne italiano, accusato di aver aggredito un commerciante in piazza Cavalli, nel centro storico di Piacenza. Il giovane, chiamato a rispondere di lesioni gravi, è stato rintracciato nel pomeriggio di giovedì 26 novembre dagli agenti della Squadra Mobile e condotto alla casa circondariale di Piacenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Già nell’immediatezza dell’aggressione, gli agenti delle Volanti, intervenuti in piazza Cavalli, erano riusciti a identificare il presunto responsabile.

Nei confronti del ventenne il questore aveva inoltre disposto una misura di prevenzione, il cosiddetto Dacur, con il divieto di accedere per tre anni ai locali pubblici del centro storico cittadino.

“In quella circostanza le Volanti erano riuscite a risalire alle generalità dell’autore dell’aggressione. Il questore, nell’immediatezza, aveva emesso la misura di prevenzione del Dacur con divieto d’accesso per tre anni dai locali pubblici siti nel centro storico.

Nel pomeriggio è stata quindi eseguita la misura della custodia cautelare in carcere. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato il giovane in città e lo hanno accompagnato in carcere.