Aumenta la popolazione piacentina: crescono i “nuovi italiani”, salto del 6,6 per cento

L’Ufficio Statistica dell’Amministrazione Provinciale pubblica qui i dati (provvisori) al 31.12.2025 della popolazione nei comuni piacentini, così come risultano dalle liste anagrafiche comunali (LAC) elaborate per la rilevazione della Regione Emilia-Romagna1. Secondo la rilevazione regionale, alla fine del 2025 i residenti in provincia di Piacenza ammontano complessivamente a 288.809, circa 600 in più rispetto al termine del 2024. Il tasso di variazione è di +0,2%, in flessione rispetto al +0,3% dell’anno precedente. Il trend si conferma comunque espansivo dai minimi del 2020, quando avevamo registrato il calo di popolazione più elevato degli ultimi vent’anni a causa della pandemia, e l’incremento assoluto arriva adesso a 3.100 abitanti.

Nel corso del 2025 la popolazione maschile aumenta di 716 unità (+0,5%) e si porta a 143.047, mentre quella femminile ammonta a 145.762 (94 unità in meno rispetto al 2024, pari a -0,1%).

Sempre alla fine del 2025 gli stranieri sono invece 44.181, e risultano in crescita di 437 unità (+1,0%), invertendo il trend dell’anno precedente (-0,3%) e arrivando così ad incidere per il 15,3% sul totale dei residenti. La popolazione di nazionalità italiana (244.628 abitanti), d’altra parte, conferma il trend ascendente degli ultimi anni, ma rallenta il ritmo aumentando sul territorio provinciale solo di 185 unità (+0,1%) rispetto al 2024; un incremento che anche in questa occasione è dovuto esclusivamente alla componente dei cittadini italiani “nati all’estero” (+1.274 unità, +6,6%, dove un peso predominante assumono le acquisizioni di cittadinanza da parte degli stranieri), che riescono ancora a compensare le perdite di popolazione registrate dai cittadini italiani “nati in Italia” (-1.089).

Passando alle variazioni demografiche a livello comunale (si vedano i grafici e le tabelle sotto riportati), nel capoluogo Piacenza la popolazione è debolmente aumentata (+89 residenti, +0,1%), non tanto per l’apporto degli stranieri, che diminuiscono (di poco, -46 unità, a 20.192, il 19,3% del totale), quanto per l’incremento (lieve) della componente italiana, cresciuta di 135 unità: +581 i cittadini italiani che sono nati all’estero, e -446 gli italiani nati in Italia.

Più positiva è stata l’evoluzione demografica a Castel San Giovanni, il comune con la maggior incidenza di stranieri della provincia (alla fine del 2025 sono il 23,8% dei residenti totali), che registra un +0,5% per la popolazione totale (71 unità in più), e un +1,3% per la componente non italiana (+43 residenti). Meglio ancora ha fatto Fiorenzuola d’Arda, che vede aumentare nel corso del 2025 la popolazione residente di 106 abitanti (+0,7%), e in particolare quella straniera (+2,5%), ritornando sopra la soglia dei 15mila residenti, mentre Rottofreno, l’altro comune con più di 10mila abitanti, registra un’evoluzione negativa (-0,4%) perdendo in particolare 63 residenti stranieri (-4,4%).

Dal punto di vista delle diverse zone altimetriche, nelle aree montane (13.893 abitanti) la popolazione nel 2025 è rimasta sostanzialmente stabile (+0,1% rispetto al 2024), con andamenti però diversificati tra i comuni (Bobbio +1,1%, Travo -2,4%; Coli +2,9%, Corte Brugnatella -5,2%; Farini +0,0%, Ferriere -0,8%; Morfasso +0,0%, Vernasca +0,5%). L’ambito collinare (81.393 residenti) conosce invece un incremento della popolazione di oltre 200 unità, +0,3% rispetto all’anno precedente, con un’evoluzione particolarmente positiva a Vigolzone (+1,5%, dopo il +1,7% nel 2024), Gazzola (+1,5%), Alseno (+0,7%) e Borgonovo (+0,6%).

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