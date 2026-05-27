Nasce il gruppo di quartiere per Viale Dante: “Risollevare la zona dopo i problemi degli ultimi anni”

Martedì 21 maggio a Palazzo Mercanti si è svolto il primo incontro tra il gruppo spontaneo di quartiere ” VIVA VIALE DANTE ” e l’amministrazione comunale, presieduto dal Sindaco Katia Tarasconi, con la presenza del vice sindaco Matteo Bongiorni, dell’assessore al commercio Simone Fornasari e di alcuni rappresentanti della Polizia Locale.

La nota del gruppo

Sono stati toccati diversi punti problematici della zona (sicurezza con richiesta di più controlli, pulizia e decoro, degrado legato soprattutto ad alcune tipologie di attività commerciali, riqualificazione e spazi verdi, viabilità).

In una ottica di collaborazione, il Comitato ha proposto l’organizzazione di una festa nei giardini pubblici presenti, per rendere viva ed attrattiva la zona e dare un segnale di ripartenza.

“Ringraziamo il Sindaco e gli altri partecipanti per l’incontro che si è effettuato. L’obiettivo è di dare il nostro contributo per risollevare Viale Dante ed il suo quartiere visti i problemi nati negli ultimi anni.

Ci proponiamo, in collaborazione con tutti gli attori presenti sul territorio (Comune in primis, ma anche con associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato e con tutti i residenti e commercianti che vorranno partecipare) di lavorare per migliorare la qualità di vita della zona.

Vorremmo vedere più controlli da parte di Polizia Locale e forze dell’ordine e che il Comune applicasse anche da noi, come succede anche per quartiere Roma e via Colombo, l’articolo 18 del Regolamento di Polizia Urbana, che prevede limitazioni agli orari di apertura per certe tipologie di attività. Specifichiamo che lo vorremmo vedere applicato per il tratto più problematico della via, non in tutta; chi lavora e rispetta le regole deve essere lasciato libero di poter lavorare in tranquillità e libertà.

Inoltre sono necessari maggiori controlli legati alla viabilità, soprattutto per l’uso non corretto che fanno di strada e piste ciclabili monopattini e bici elettriche spesso modificate illegalmente.

Siamo aperti a tutte le proposte e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi attività e iniziativa che permettano di fare rete.

Il quartiere ha un’ elevata concentrazione abitativa e multietnica: negli ultimi anni ha cambiato volto.

Ci vogliamo impegnare affinché le diversità non diventino divisorie; attraverso la sensibilizzazione, la diffusione, la conoscenza e il rispetto delle regole della convivenza civile,che devono andare di pari passo a costanti controlli, vorremmo che il quartiere riacquistasse tranquillità, decoro, vivibilità e vivacità.”

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