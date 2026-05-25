Scherma – “Pettorelli” conquista il titolo regionale a squadre di spada under 12 maschile

Circolo Pettorelli in grande evidenza a Massa Lombarda (Ravenna) nel nel campionato regionale a squadre Gran Premio Giovanissimi, dove le promesse della spada fino ai 14 anni hanno duellato per la leadership emiliano-romagnola. Per il sodalizio piacentino, un oro (con titolo) e un argento hanno scandito le brillanti gare maschili, sfiorando un grande en plein.

Nei Ragazzi-Allievi, è arrivato il secondo posto della formazione biancorossa composta da Simone Ghizzinardi, Gabriele Guglielmetti, Gabriele Mega e Alexis Trivini Bellini, che si è arresa solamente al PentaModena in un panorama di gara che ha visto 19 formazioni complessivamente salire sulle pedane ravennati. Dopo il 45-40 in semifinale contro Faenza, nell’epilogo è arrivato il semaforo rosso con il punteggio di 45-34. Il cammino era iniziato nei gironi (due vittorie e una sconfitta di misura) e il settimo posto nel tabellone dopo la terza testa di serie iniziale.

Saltati di diritto i sedicesimi di finale, negli ottavi è arrivata la vittoria per 45-39 contro il Circolo Ravennate della Spada, prima di compiere l’impresa nei quarti contro il Koala Reggio Emilia, seconda testa di serie battuta 45-43.

Ancor meglio è andata nella categoria Bambini-Giovanissimi, dove il Pettorelli ha conquistato oro e titolo regionale grazie a Martino Barenghi, Andrea Bosi, Andrea Rizzo e Achille Romanini. Partita come terza testa di serie, Piacenza ha perso una posizione dopo i gironi iniziando il tabellone come numero 4, saltando comunque di diritto gli ottavi di finale. Nei quarti, netta l’affermazione contro il Circolo della spada Rimini, piegato 36-17, mentre in semifinale emozionante il braccio di ferro contro il PentaModena (testa di serie numero 1) con il 30-29 mozzafiato a firma dei biancorossi. In finale, ad attendere il Pettorelli c’era il Circolo schermistico Forlivese, battuto 36-31 per l’affermazione conclusiva. A seguire le “lame” piacentine, i maestri spagnoli Albert Tena e Borja Galbany.

“Sono stati due giorni fantastici, ricchi di grandi risultati, soprattutto con la conquista del titolo regionale under 12 con atleti che venivano da un podio nazionale (terzo posto). La medaglia d’argento under 14 è stata la ciliegina sulla torta in una categoria numerosa, ricca di talenti e che conferma la grande vocazione schermistica dell’Emilia Romagna.

Se al GPG di Riccione era mancato l’acuto nelle gare tricolori individuali, queste gare a squadre regionali confermano la crescita ad alti livelli dei nostri ragazzi grazie al lavoro di tutti. E’ un gruppo di amici che si allena bene insieme e vive in armonia anche le trasferte. Ora ci attendono i Tricolori di Roma per chiudere una stagione lunga, intensa ma ricca di soddisfazioni”.

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