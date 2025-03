Agrumi dell’amicizia, partita la campagna di Africa Mission a sostegno di progetti solidali

Agrumi dell’Amicizia, puntuali come un orologio svizzero, tornano anche quest’anno. La campagna solidale per raccogliere fondi destinati ai progetti solidali che Africa Mission Cooperazione e Sviluppo porta avanti in Uganda da 53 anni è alle porte: a Piacenza i sacchetti di limoni e arance non trattati provenienti da Procida e dalla Calabria sono arrivati e a disposizione nella sede di via Martelli 6 dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30).

Agrumi dell’amicizia, dal 7 al 9 in vendita ad Apimell

Dal 7 al 9 marzo Africa Mission allestisce uno stand con gli Agrumi dell’Amicizia alla mostra mercato Seminat, Apimell e Buon Vivere a Piacenza Expo: sarà presente anche una selezione di artigianato ugandese.

Agrumi dell’amicizia, il 7 e 8 in vendita nei banchetti nelle parrocchie

L’8 e il 9 marzo arance e limoni saranno a disposizione sui banchetti allestiti nelle parrocchie di Santa Franca e San Giuseppe Operaio di Piacenza, Santa Maria Assunta di Gropparello, Collegiata di San Fiorenzo e Chiesa San Giovanni Battista di Fiorenzuola e parrocchia di Besenzone.

Le città che aderiscono

Anche altre città italiane aderiscono alla campagna: dopo Treviso, gli Agrumi dell’Amicizia approdano alla Rasa di Varese il 7 marzo, a Parma l’8 marzo, a Bucciano l’8 e 9 marzo e il 29 e 30 marzo, a Pesaro e Urbino il 14 e 15 marzo, a Fabriano il 15 e 16 marzo e a Stresa il 20 e 21 marzo.