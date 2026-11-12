Al Carmine si celebra il diritto al gioco per tutti i bambini da uno a sei anni, appuntamento sabato 14 novembre

Nell’imminenza della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia che ricorre la prossima settimana, l’ex chiesa del Carmine sarà teatro – per l’intera giornata di sabato 14 novembre – di un evento rivolto a bambini e famiglie, incentrato sul “Diritto a giocare”.

Dalle 10 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 17, lo spazio monumentale di piazza Casali 10 ospiterà, con ingresso libero e gratuito, postazioni ludiche dedicate alle fasce d’età da 1 a 3 e da 3 a 6 anni, dando ai più piccoli – accompagnati dagli adulti di riferimento – la possibilità di sperimentare i giochi di una volta, ascoltare le fiabe animate della biblioteca 0-6 “L’Elefante che legge” e lasciarsi coinvolgere dagli amatissimi Pappa e Pero. Saranno presenti, per l’occasione, educatrici dei nidi e insegnanti delle scuole dell’infanzia, per aiutare i bambini nella scoperta delle varie attività.

L’iniziativa è promossa dal Tavolo Ninfa, acronimo che unisce NIdi e INFAnzia, ovvero dal gruppo di lavoro sulla continuità educativa per la fascia 0-6 anni, promosso dall’Amministrazione comunale – con il coordinamento pedagogico e i Servizi educativi – insieme all’Ufficio Scolastico Territoriale, riunendo le rappresentanze delle scuole dell’infanzia statali e paritarie, la Fism e i nidi privati convenzionati con il Comune.