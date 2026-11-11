Serie B – Fiorenzuola Bees beffati ancora al tempo supplementare: Capo d’Orlando trionfa 80-72

La sfida all’Infodrive Arena di Capo d’Orlando parte con le polveri bagnate per entrambe le formazioni: Timperi vola in contropiede per realizzare il 7-4 per l’Orlandina, ma Tiberti dall’angolo risponde per il 9-7 al 5’. Klyuchnyk con il pick and pop da 2 possessi pieni di vantaggio all’Infodrive, ma Biorac vola per il nuovo -1 Bees al 7’. 12-11.

Borriello fa entrare i siciliani nell’ultimo minuto con il 17-13 grazie all’arresto e tiro dai 5 metri, ma Lui risponde chiudendo il primo parziale sul 18-15.

Ambrosetti con il terzo tempo mancino fa esultare la panchina fiorenzuolana ad inizio secondo quarto, con Franceschi che in contropiede vola per appoggiare il 20-20 al 13’. Coach Bolignano al 14’ chiama un timeout dopo una sanguinosa palla persa da Klanskis, ma Lui da sotto canestro da il primo vantaggio Bees. 20-22.

Moltrasio e Borriello si accendono dall’arco e girano l’inerzia della sfida nuovamente in favore di Capo d’Orlando (26-22 al 15’), con Jasaitis che cattura il rimbalzo offensivo dal lato debole e da il +9 ai padroni di casa. 33-24.

Cecchinato si sblocca dopo 17 minuti di mani fredde e inventa 5 punti consecutivi per il nuovo -4 (35-31), chiudendo con una chicca d’autore sulla sirena di fine tempo per il 38-33 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Secondo tempo

Klyuchnyk scavalla la doppia cifra personale con un bel movimento spalle a canestro (42-33 al 22’), ma Cecchinato risponde con la tripla del 44-38 che tiene in vita i Bees di coach Del Re.

Cecchinato con il no look inventa per la tripla del -4 dall’angolo di Ambrosetti al 26’, con lo stesso capitano gialloblu generosissimo a recuperare per due volte una palla vagante e servire Franceschi per la parità al 28’. 47-47.

Krilkovs riporta avanti Fiorenzuola con la tripla del +3 che costringe coach Bolignano al timeout pieno, con l’Orlandina che colleziona giri ai tiri liberi per il 51-52 al 29’.

Nell’ultimo parziale i contatti sotto le plance sono tanti, ma i Bees vanno già in bonus dopo soli 3 minuti. 55-55 al 33’. Ambrosetti con spazio riporta Fiorenzuola al +3 al 35’, ma la fatica per entrambe le compagini è tanta. I canestri diventano piccolissimi (57-58 al 38’), con Jasaitis freddo dalla lunetta per la nuova parità che manda le squadre ad un piccolo overtime da 2 minuti. 59-59.

I Bees si trovano ancora di fronte ad un finale punto a punto, con Ambrosetti ancora a realizzare dall’arco una tripla fondamentale in casa valdardese. 59-62 a 1’30’’ dalla fine. Cecchinato in contropiede alza la parabola in stile cameriere e obbliga coach Bolignano al timeout. 59-64 a 54 secondi dal termine.

Timperi in uscita dal timeout realizza da 3 punti costringendo questa volta i Bees al timeout sul +2; Fiorenzuola perde un pallone sanguinoso con Cecchinato, e sull’attacco seguente Sodero in terzo tempo punisce la difesa gialloblu per la nuova parità a 9 secondi dal termine. Il tiro di Cecchinato va lungo, mentre quello da metà campo di Timperi è cortissimo. 64-64 e overtime ancora dopo 3 giorni per Fiorenzuola.

Supplementare

Musso incendia la Infodrive Arena all’inizio del supplementare con la tripla, ma Cecchinato risponde con il long two di una difficoltà incredibile prima di uscire per 5 falli al 42’. 68-66 Capo d’Orlando.

Klyuchnyk fa 2/2, De Zardo fa 1/2, ma ancora Klyuchnyk da sotto realizza il nuovo +6 per i siciliani al 43’. Timeout Bees.

L’attacco gialloblu si spegne nel supplementare, mentre ancora Klyuchnyk e Jasaitis allungano per la Infodrive, che chiude con una vittoria insperata a 40 secondi dal termine dei tempi regolamentari sull’80-72.

Infodrive Capo d’Orlando vs Fiorenzuola Bees 80-72 dts

(18-15; 38-33; 53-53; 64-64)

Capo d’Orlando: Ntsourou, Musso 3, Zampogna 2, Moltrasio 7, Jasaitis 9, Klyuchnyk 21, Klanskis 10, Sodero 8, Borriello 7, Timperi 13, Torre ne. All. Bolignano

Fiorenzuola Bees: Mazburrs 8, Biorac 5, Franceschi 6, Cecchinato 17, Krilkovs 3, De Zardo 9, Lui 9, Frosini, Tiberti 3, Ambrosetti 12. All. Del Re