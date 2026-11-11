Serie B – E sono quattro! Altra brillante vittoria dell’Assigeco Piacenza contro Omegna – AUDIO

Convincente trionfo per l’Assigeco Piacenza nel match casalingo contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna, una sfida che i Lupi vincono ampiamente dopo aver controllato il punteggio per la quasi totalità dei minuti. Reduce dalla grande trasferta di Agrigento, nel primo tempo l’Assigeco sfrutta le basse percentuali dall’arco dei piemontesi e va a riposo guidando il risultato. Nel terzo quarto Omegna torna in partita e trova addirittura il sorpasso, ma Piacenza sfrutta una buona produzione offensiva corale per tornare avanti e chiudere i conti nel quarto quarto. I biancorossoblu infilano così la quarta vittoria consecutiva, ora l’obiettivo è inseguire la quinta nella prossima sfida di questa domenica, sempre al PalaBanca contro la Leonessa Brescia.

Le parole del coach al termine del match

UCC Assigeco Piacenza – Paffoni Fulgor Basket Omegna 84 – 67

(21-13; 20-19; 18-23; 25-13)

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 5 (2/2, 0/5), Enrico Vettori 25 (2/6, 6/9), Luca Toniato 15 (2/5, 3/5), Giovanni Poggi 16 (5/9, 1/1), Simone Giunta 5 (2/4, 0/3), Matteo Picarelli 10 (1/2, 2/6), Federico Pirani 8 (4/8, 0/0), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/1), Dario Spagnolo NE, Gabriele Cattivelli NE, Stefano Olivieri NE. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Elia Morandotti 9 (3/5, 1/4), Andris Misters 9 (3/4 1/8), Simone Angelucci 7 (2/5, 1/3), Jacopo Balanzoni 15 (7/10), Edoardo Santi 5 (1/1, 1/4), Marco Contento 10 (2/6, 2/8), Obinna Odah 2 (0/2, 0/1), Mouhamadou Yadde 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Bianchi 5 (1/2, 1/2), Leonardo Caramelli 5 (1/1, 1/1). Allenatore: Michele Belletti (assistenti: Paolo Verri, Gabriele Zaccardini)