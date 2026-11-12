“Ma cosa vuoi conservare?”, il 13 novembre ultimo appuntamento del corso di formazione per politici controcorrente

“Ma cosa vuoi conservare?”. Venerdì a Piacenza l’incontro con Marco Invernizzi e Maurizio Dossena. Venerdì 13 novembre alle 20.45, alla Casa delle Associazioni di Piacenza, in via Cornelio Musso 3, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di formazione politica Chi sbaglia storia sbaglia politica. La serata, intitolata «Ma cosa vuoi conservare? La differenza fra fuoco e cenere», avrà come relatore Marco Invernizzi, con la mentorship di Maurizio Dossena. Modereranno Massimo Polledri e Ignazio Cantoni.

Che cosa vale la pena conservare? E come si trasmette una tradizione perché continui a parlare alle nuove generazioni? L’incontro partirà da queste domande per discutere il significato del conservatorismo oggi e il rapporto tra memoria storica e responsabilità politica. A fare da filo conduttore sarà il Vademecum del conservatore italiano di Marco Invernizzi e Giovanni Sanguinetti, pubblicato da Historica Giubilei Regnani.

L’appuntamento conclude un percorso che ha attraversato la Rivoluzione francese, la diffusione del comunismo in Asia, le trasformazioni dei costumi e il ruolo della giustizia nella vita pubblica. Il ciclo, promosso con il sottotitolo Capire il passato per interpretare il presente, ha proposto una lettura delle radici culturali delle scelte politiche di oggi.