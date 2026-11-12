Besenzone, cambia la raccolta rifiuti: incontro pubblico il 16 novembre

Il 16 novembre 2026, alle ore 20.30, la Scuola Primaria di Besenzone, in via Castello 94, ospiterà un incontro pubblico dedicato all’introduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale, prevista per il 2027.
Durante la serata verranno illustrate le novità relative alla raccolta differenziata e al nuovo sistema tariffario, che collegherà parte del costo del servizio alla quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze.
L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, ha l’obiettivo di informare i residenti sui cambiamenti previsti nella gestione dei rifiuti, promuovendo una maggiore attenzione alla raccolta differenziata, alla riduzione dei rifiuti indifferenziati e alla responsabilizzazione delle famiglie.