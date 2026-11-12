Giornata Mondiale del Diabete 2026 il 14 novembre, l’Associazione Diabetici Piacenza festeggia 40 anni di attività – AUDIO

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete 2026. Anche a Piacenza è un’occasione importante per promuovere informazione, prevenzione e diagnosi precoce. Intervenire tempestivamente e conoscere la patologia sono passi fondamentali per migliorare la qualità della vita.

Quest’anno la ricorrenza assume un significato speciale per l’Associazione Diabetici Piacenza, che festeggia 40 anni di attività al fianco delle persone con diabete e delle loro famiglie.

Francesca Pia Dossena, vicepresidente dell’Associazione Diabetici Piacenza, ospite di Radio Sound, ha parlato della crescita negli anni dell’associazione piacentina.

“Siamo cresciuti di numero. Abbiamo sempre avuto una bella partecipazione di persone di tutte le età. Devo dire che questa è una componente molto importante. Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo introdotto anche il gruppo dei giovani. Per noi è stato un grandissimo successo. Si tratta di ragazzi che si trovano, si confrontano e si aiutano. Poi abbiamo puntato anche sul tema legato ai bambini, perché negli ultimi vent’anni abbiamo fatto crescere anche l’associazione legata alla Pediatria di Piacenza. Quindi siamo cresciuti in questo ambito, ma anche nella comunicazione e nell’informazione: nelle scuole, agli insegnanti, attraverso eventi e convegni organizzati con i nostri medici, ma anche con medici esterni e ospiti”.

La realtà piacentina, in questi 40 anni, ha sempre puntato sull’impegno nella sensibilizzazione, nella diffusione della conoscenza e nella promozione di iniziative di prevenzione sul territorio. Perché conoscere il diabete significa poterlo affrontare con maggiore consapevolezza. E perché nessuno deve sentirsi solo.

Prevenzione e diagnosi precoce sono fondamentali. Quanto è importante oggi sensibilizzare i cittadini e quali segnali o comportamenti non dovrebbero essere sottovalutati?

“Sensibilizzare i cittadini è molto importante, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione del diabete di tipo 2. È importante distinguerlo dal diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune e che, purtroppo, non possiamo prevenire, ma possiamo curare nel modo migliore. Il diabete di tipo 2, invece, offre maggiori possibilità di prevenzione, attraverso la conoscenza e la consapevolezza. Può svilupparsi anche senza sintomi evidenti e, proprio per questo, rischia di essere diagnosticato quando sono già comparse delle complicanze. Conoscere la propria condizione è fondamentale e questo è possibile anche attraverso screening e test precoci, sempre più spesso proposti alla popolazione. Individuare una condizione di prediabete permette infatti di intervenire tempestivamente: con un’alimentazione adeguata e uno stile di vita sano si può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Ecco perché sono così importanti la conoscenza, la consapevolezza e la prevenzione, che rappresentano anche il tema della Giornata Mondiale del Diabete di quest’anno”.

Gli appuntamenti a Piacenza di sabato 14 novembre 2026

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’Associazione Diabetici Piacenza, in collaborazione con il reparto di Diabetologia, invita i cittadini il 14 novembre a partecipare a una mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce. L’appuntamento è alla Casa della Comunità di Piazzale Milano, presso il reparto di Diabetologia, dalle 9 alle 12, per effettuare screening e ricevere informazioni. L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non si è prenotato.

La giornata avrà anche un momento speciale di festa. Come spiega Francesca Pia Dossena: “Sabato sera l’associazione celebrerà i suoi primi 40 anni di attività con una cena al ristorante Buontempo, a Pittolo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito e la pagina Facebook di Diabetici Piacenza, oppure contattare direttamente l’associazione tramite messaggio”.