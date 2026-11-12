Tennistavolo – Turno di campionato vincente per la Vittorino da Feltre in Serie D

Turno di campionato decisamente positivo per le squadre di tennistavolo della Vittorino da Feltre. In Serie D2B, la Vittorino Esi Piacenza si è imposta nettamente (5-2 il risultato finale) contro il TT Reggio Emilia: nello score, doppiette di Dadda e Cristalli e punto vincente finale di Bove. Partite molto lunghe e combattute, come il 3 a 2 del doppio e l’incontro perso alla bella da Bove, per un soffio, con uno dei set terminato 21-19, alla vecchia maniera.

La D3C, Vittorino Nuova Ce.As.Car – Psistem, perde è stata invece sconfitta con identico punteggio (5-2) dal TT Reggio Emilia Grissinbon. Strepitosa doppietta di Vinciguerra ed un piccolo rammarico per il doppio perso alla bella dalla coppia Vinciguerra – Cantarelli.

In D2A, la Vittorino Zazzi Impianti si è imposta di misura (4-3 il finale) contro i parmensi del San Polo: un punto a testa per la Solis e la Garcia, vincente il doppio Garcia – Solis e decisiva la vittoria finale di Zazzi sul 3 pari.

La D3A, Vittorino Agriturismo Poggio Caminata ha vinto 6-1 con il San Polo Siditec Il Calderone: doppietta di Tommaso Scatola ed Edoardo Bernini, un punto per Matteo Vitaliano, e vincente il doppio Scatola – Vitaliano.

La D1 Vittorino Nicola Salento si è invece imposta per 5-2, sempre a Parma, sul Sidemac San Polo. Incontro iniziato male per i biancorossi, subito sotto 2-0 dopo la sconfitta per un soffio di Colla ed il match perso da Milani ai vantaggi, alla bella. La serie positiva inizia con la vittoria di Perazzi su Kunze e l’ingresso in formazione di Carnevale, che vince in doppio insieme a Milani e in singolo contro Moschetti. Completano l’opera Perazzi, che fa doppietta, e Milani, nell’ultimo incontro, con il verdetto finale di 5-2.

