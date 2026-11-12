Tennistavolo – Turno di campionato vincente per la Vittorino da Feltre in Serie D

12 Novembre 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Tennistavolo
Vittorino da Feltre

Turno di campionato decisamente positivo per le squadre di tennistavolo della Vittorino da Feltre. In Serie D2B, la Vittorino Esi Piacenza si è imposta nettamente (5-2 il risultato finale) contro il TT Reggio Emilia: nello score, doppiette di Dadda e Cristalli e punto vincente finale di Bove. Partite molto lunghe e combattute, come il 3 a 2 del doppio e l’incontro perso alla bella da Bove, per un soffio, con uno dei set terminato 21-19, alla vecchia maniera.

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La D3C, Vittorino Nuova Ce.As.Car – Psistem, perde è stata invece sconfitta con identico punteggio (5-2) dal TT Reggio Emilia Grissinbon. Strepitosa doppietta di Vinciguerra ed un piccolo rammarico per il doppio perso alla bella dalla coppia Vinciguerra – Cantarelli. 

In D2A, la Vittorino Zazzi Impianti si è imposta di misura (4-3 il finale) contro i parmensi del San Polo: un punto a testa per la Solis e la Garcia, vincente il doppio Garcia – Solis e decisiva la vittoria finale di Zazzi sul 3 pari.

La D3A, Vittorino Agriturismo Poggio Caminata ha vinto 6-1 con il San Polo Siditec Il Calderone: doppietta di Tommaso Scatola ed Edoardo Bernini, un punto per Matteo Vitaliano, e vincente il doppio Scatola – Vitaliano.

La D1 Vittorino Nicola Salento si è invece imposta per 5-2, sempre a Parma, sul Sidemac San Polo. Incontro iniziato male per i biancorossi, subito sotto 2-0 dopo la sconfitta per un soffio di Colla ed il match perso da Milani ai vantaggi, alla bella. La serie positiva inizia con la vittoria di Perazzi su Kunze e l’ingresso in formazione di Carnevale, che vince in doppio insieme a Milani e in singolo contro Moschetti. Completano l’opera Perazzi, che fa doppietta, e Milani, nell’ultimo incontro, con il verdetto finale di 5-2.
 

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