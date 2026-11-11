Nuoto – Tempi record per gli atleti della Vittorino da Feltre alla Swim Cup di Salò

Ottima prestazione collettiva per i nuotatori della Vittorino da Feltre scesi in vasca nei giorni scorsi alla Swim Cup, importante manifestazione agonistica svoltasi a Salò, in provincia di Brescia.

Diversi atleti biancorossi sono infatti riusciti a migliorare i propri personali in varie specialità, contribuendo così a spingere la Vittorino fino al nono posto della classifica finale per società. Nuovo personale per Matteo Pilla, che nei 200 stile libero ha nuotato per la prima volta sotto il muro dei due minuti, fermando il cronometro su 1’59”,78; per Pilla anche i 100 stile libero in 53”,60 e i 50 farfalla in 26”,88. Nuovi personali anche per Diletta Franchi nei 200 farfalla, con un crono di 2’28”77, e nei 400 misti in 5’20”48; per Diletta anche i 100 farfalla in 1’06” 58 e i 50 rana in 35”56. Nuovo primato personale anche per Raffaele Noè, che ha chiuso i 50 stile libero fermando il cronometro su 25”,77 così come per Marta Zangrandi negli 800 stile libero, con il tempo di 10’07”,63, e per Caterina Reggi, la mascotte della squadra (classe 2014) che ha nuotato i 200 dorso in 2’35″56 migliorando di tre secondi il suo miglior tempo.

Ottimi riscontri cronometrici anche per Giovanni Cornelli con 4’11”,71 nei 400 stile libero, 58”,36 nei 100 dorso e 27”,36 nei 50 dorso, e per Alessandro Barbazza che ha nuotato un solido 200 dorso in 2’07″70, a solo un secondo dalla sua migliore prestazione di sempre.Letizia Brambilla ha dato il suo contributo alla squadra scendendo in vasca in ben quattro gare: 200 misti, 50 e 100 dorso e 50 farfalla, più le staffette, così come Federico Pozzi che ha nuotato i 50, 100 e 200 rana e i 400 misti, oltre a scendere in acqua anche nella staffetta mista.

Tra le positive prestazioni della Vittorino alla Swim Cup anche quelle di Christopher Malvermi (100 e 200 farfalla e 800 stile libero), Amelia Lombardi nei 100 e 200 rana, Lucrezia Volpini nei 400 stile libero, Giulia Ghidoni nei 50 stile libero e Ilaria Boiardi nei 100 e 200 stile libero.