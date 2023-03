I benefici dell’olio contro i tumori, al mercato coperto di Campagna Amica l’incontro con LILT

S’intitola “L’olio come risorsa: la settimana della prevenzione oncologica” l’evento organizzato da Coldiretti Piacenza in collaborazione con la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza.

L’appuntamento è fissato per questo sabato 25 marzo alle 11 e dà continuità alle iniziative realizzate per i 40 anni di attività della Lilt a Piacenza.

Per l’occasione interverranno il dottor Franco Pugliese, presidente della Lilt di Piacenza che affronterà il legame tra l’importanza della prevenzione e la tutela della salute e a seguire la dottoressa Donatella Zavaroni, medico internista specialista in Dietologia e Diabetologia che parlerà dell’Olio come oro giallo e infine la dottoressa Elena Afanasyeva che si soffermerà sulle caratteristiche dell’olio guidando i presenti a un consumo corretto.

La giornata

L’organizzazione della giornata sarà curata anche dal Rotary Farnese e dall’Associazione Italiana Donne Medico.

L’evento proseguirà con la degustazione guidata: protagonisti l’olio extra vergine Lilt, l’olio evo dell’azienda agricola Petrarella e l’olio evo aromatizzato al limone dell’azienda agricola di Pasquale Russo.

Le due aziende agricole sono una presenza fissa al Mercato Coperto.

L’olio al limone – afferma Russo – è un prodotto unico che combina il sapore intenso e morbido dell’olio extra vergine di oliva con l’aroma fresco e asprigno dei nostri limoni.

L’azienda agricola Petrarella, che vanta invece una storia iniziata già nel 1600, ha ampliato la sua offerta di oli monovarietali con un olio particolarmente indicato per lo svezzamento dei bambini, in quanto realizzato con olive denocciolate e quindi povero di perossidi.

Al termine dell’incontro, come ogni fine settimana, sarà possibile pranzare al Mercato Coperto con i prodotti delle aziende agricole di Campagna Amica, che caratterizzano la proposta del menù contadino.

Si ricordano infine gli orari del Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14.

Le aziende di Campagna Amica saranno protagoniste anche di “Piacenza in fiore”, la manifestazione nel centro storico cittadino in programma questa domenica 26 marzo.