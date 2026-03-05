Lunedì 9 marzo al PalabancaEventi lezione di educazione finanziaria con Gabriele Pinosa

“La nuova sfida per le Banche centrali: come salvaguardare la moneta dalla politica?”: questo il tema dell’incontro di educazione finanziaria che la Banca di Piacenza ha promosso per lunedì 9 marzo, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini. Relatore, un esperto di questioni finanziarie molto apprezzato per la chiarezza delle sue lezioni, Gabriele Pinosa, presidente di Go-Spa Consulting.

L’iniziativa non va che a ribadire l’impegno del locale Istituto di credito nella promozione dell’educazione finanziaria. La Banca è, infatti, da sempre attiva con molteplici iniziative atte a far crescere nella popolazione in generale e nei propri clienti in particolare, la conoscenza degli strumenti finanziari.

Gabriele Pinosa, laureato in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari all’Università Cattolica di Milano, lavora nel settore finanziario dagli inizi degli anni Novanta. Socio fondatore ed amministratore unico di Go-Spa Consulting srl, è attivo da anni come formatore esterno per Borsa Italiana – oltre che per gruppi bancari, assicurativi e finanziari, tra i quali Banca di Piacenza – ed è presente su alcuni canali televisivi (RAINEWS24 e ClassCNBC) con interventi sull’analisi dello scenario macroeconomico e sulle prospettive dei mercati finanziari.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

