Schianto tra un’auto e una moto nei pressi di Rivergaro, grave un uomo

27 Maggio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Incidente mortale in A21, scontro tra camion e furgone all’altezza dei Dossi di Roncaglia

Grave incidente nella mattinata del 27 maggio lungo la Statale 45, nei pressi di Rivergaro.

Lo schianto è avvenuto a Molinazzo di Sopra, dove per cause ancora in fase di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate violentemente.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma.

Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, i carabinieri incaricati dei rilievi e gli agenti della polizia locale di Rivergaro.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

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