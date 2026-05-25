Inaugurata l’imponente condotta irrigua della Val d’Arda, impianto lungo 20 chilometri da Castellarquato a Fiorenzuola: porterà il nome di Fausto Zermani – FOTO e AUDIO

L’opera è stata intitolata al compianto Presidente del Consorzio di Bonifica Fausto Zermani.

L’evento è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, in collaborazione con il Comune di Fiorenzuola d’Arda e ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), con il patrocinio dei Comuni di Castell’Arquato e di Alseno e con la partecipazione degli ordini provinciali degli architetti, dei geometri, degli agronomi e dei periti agrari.

LA NUOVA CONDOTTA

Si tratta di una condotta irrigua di 20 km realizzata per migliorare l’efficienza del servizio irriguo nel distretto Val d’Arda. La condotta è stata realizzata con tubazioni in PRFV (plastici rinforzati con fibre di vetro) e diametri compresi tra 1.200 e 500 millimetri, permette il risparmio della distribuzione dell’acqua rivolta all’agricoltura e una maggior efficienza generale dei livelli di servizio. Inoltre, poiché la condotta è stata realizzata in parallelismo al sistema dei canali storici della vallata, renderà possibile la separazione funzionale del sistema: la condotta recapiterà le acque irrigue alle aziende agricole mentre il sistema storico dei canali, sarà in grado di assicurare maggiori capacità di deflusso delle acque durante gli eventi alluvionali intensi nei periodi estivi.

L’intervento è stato finanziato nel 2019 e i lavori sono stati ultimati entro l’estate 2025. L’opera entrerà in pieno esercizio nel 2026.

I BENEFICI DELL’OPERA

La nuova condotta irrigua collega la parte di monte del distretto irriguo (Castell’Arquato) con Fiorenzuola d’Arda, collocato circa 10 km a valle, seguendo in parallelo l’antico tracciato del Rivo Sforzesco e da Fiorenzuola d’Arda corre parallela alla linea ferroviaria MI-BO per altri 10 km, giungendo in prossimità di Alseno, limite est del distretto. Lungo la condotta sono stati realizzati c.a 20 manufatti derivatori in grado di alimentare il sistema storico dei canali di distribuzione delle acque.

Il poter disporre di 20 km di tubazione rispetto al precedente sistema dei canali principali in terra, permetterà di ridurre drasticamente le perdite estive dovute alla filtrazione e all’evapotraspirazione, risparmiando in tal modo la risorsa idrica. Inoltre, la separazione funzionale e la conservazione del preesistente sistema dei canali principali in terra, consentirà l’adattamento del territorio ai fenomeni di precipitazioni intense che, nei periodi estivi, troveranno la rete in terra pronta a ricevere le acque meteoriche. Dal lato agronomico, inoltre, i tempi di percorrenza delle acque lungo questi 20 km si ridurranno in modo significativo, migliorando il rapporto temporale tra la domanda (aziende agricole) e l’offerta irrigua (fornita dal Consorzio).

Il sistema è totalmente telecontrollato e l’utilizzo delle nuove tecnologie consentirà al Consorzio di effettuare le manovre idrauliche da remoto, sia il monitoraggio costante del funzionamento della rete.

“Un passaggio fondamentale”

LUIGI BISI, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza: “Quest’opera rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della Val d’Arda. In un territorio che dipende esclusivamente dalla diga di Mignano per l’approvvigionamento irriguo, ogni goccia d’acqua deve essere valorizzata e gestita con la massima efficienza. La nuova condotta consentirà di distribuire acqua, migliorando la gestione della risorsa idrica e garantendo maggiore sostenibilità al sistema agricolo locale. La giornata di oggi è poi l’occasione per ricordare il presidente Zermani, che volle fortemente la progettazione e il finanziamento di quest’opera”.

“Un valore aggiunto”

TOMMASO FOTI, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione: “Opere come questa condotta producono un valore aggiunto strategico per i territori, perché consentono di garantire la disponibilità idrica riducendo al minimo sprechi e dispersioni. Un beneficio che, pur non essendo sempre facilmente contabilizzabile, rappresenta un valore concreto per le comunità e per il sistema Paese.”

“Capacità operativa del sistema della Bonifica”

FRANCESCO VINCENZI Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI e di ANBI Emilia Romagna): “L’opera oggi inaugurata testimonia, ancora una volta, la capacità operativa del sistema della Bonifica, dove enti democratici di autogoverno del territorio, quali i Consorzi, sono in grado di dare risposte concrete ai territori, rispettando cronoprogrammi, esempio di riconosciuta efficienza; non solo: i lavori sono eseguiti nel rispetto delle caratteristiche locali come evidenziano la conservazione della vecchia rete di canali in terra ed il positivo rapporto con la Soprintendenza per la Tutela del Patrimonio Archeologico Nazionale in occasione della posa della nuova tubazione.”

Un’opera strategica

VINCENZO COLLA, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca: “Oggi inauguriamo un’opera strategica per il territorio e un esempio concreto di sostenibilità che rappresenta un modello capace di garantire approvvigionamento idrico. L’acqua è l’oro del futuro. Le sfide poste dai cambiamenti climatici rendono indispensabili gli investimenti nelle infrastrutture idrauliche garantendo occupazione e competitività”.

“Ogni goccia conta”

MASSIMO GARGANO, Direttore di ANBI: “Lo slogan di oggi Ogni goccia conta è un’affermazione, che rappresenta esattamente lo spirito, che ispira la realizzazione di quest’opera e, più in generale, la costante azione dei Consorzi di bonifica ed irrigazione. La nuova tubazione, che efficienta il sistema irriguo del sistema Arda e la destinazione della precedente rete “a cielo aperto” a scolmatore per rilevanti eventi meteo attestano la complessità della gestione idraulica nel nostro Paese di fronte alla crisi climatica. E’ una realtà, che necessita di politiche specifiche e per le quali ci stiamo impegnando a Roma come a Bruxelles.”

IL FINANZIAMENTO DELLA CONDOTTA

Programma: Programma di Sviluppo Rurale nazionale (PSRN) 2014-2020. Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 – Investimenti in infrastrutture irrigue.

Finanziamento: MIPAAF DM – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19631 in data 2-5-2019. Importo complessivo € 18.496.650,00.

Titolo del progetto: “Schema irriguo Arda nel contesto del distretto idrografico del fiume Po: miglioramento del sistema di adduzione e distribuzione per il risparmio idrico e per l’efficientamento dell’uso della risorsa a fini agricoli”.

CUP: G11E17000070005.

IL DISTRETTO IRRIGUO DELL’ARDA

Il distretto è situato nella pianura est della provincia di Piacenza con superficie complessiva di circa 14.000 ha. Lo schema irriguo è composto dalla diga di Mignano, dal torrente Arda che per circa 11 km funge da adduttore delle acque derivate, dalla traversa di regolazione di Castell’Arquato da cui dipartono i due canali principali in destra e sinistra Arda che alimentano i rispettivi distretti.

I due canali principali hanno uno sviluppo complessivo di quasi 23 Km. Il canale principale di sinistra insiste sul tracciato dell’antico “Rivo Sforzesco” scavato fra il XIV ed il XV secolo per uso irriguo e molitorio, funzioni entrambe tuttora espletate. Dai due canali principali si diramano le reti secondarie e terziarie di distribuzione. Nel complesso la lunghezza delle canalizzazioni è pari a circa 380 Km.

Collocati nella pedecollina, alla partenza della rete dei canali irrigui, anche tre nuovi laghi irrigui finanziati con PNRR: Caolzio a Castell’Arquato, Molinazzo e Moronasco ad Alseno. La capacità di invaso dei tre laghi si aggira tra i 100 e i 200 mila metri cubi circa per ciascuno. Laghi preziosi come ogni goccia d’acqua e utili per ottimizzare la distribuzione dell’acqua, creando uno stoccaggio diffuso sul territorio utile al recupero dell’acqua durante tutto il ciclo di distribuzione. A completamento, sempre finanziati con PNRR, 38 stazioni di telecontrollo distribuite nei nodi idraulici principali della rete irrigua e di scolo nel distretto Arda utili alle regolazioni delle manovre idrauliche per misurazione, apertura e chiusura di valvole e paratoie.

L’INTITOLAZIONE DELLA CONDOTTA A FAUSTO ZERMANI

La condotta è stata intitolata al compianto Presidente Fausto Zermani che, alla guida del Consorzio di Bonifica dal 2006, è scomparso prematuramente mentre rivestiva tale carica nell’estate 2020. Zermani amava definirsi un semplice agricoltore che aveva avuto la possibilità di rappresentare il Consorzio di Bonifica come Presidente pro tempore.

In realtà è stato molto di più. È stato autore e protagonista della trasformazione che il mondo della bonifica, anche qui a Piacenza, ha vissuto negli ultimi quindici anni. Con grande competenza e lungimiranza Fausto Zermani ha permesso al Consorzio di Bonifica di Piacenza di crescere e di far conoscere le proprie attività, coniugando tradizione e innovazione. Di lui si ricorderanno la competenza, la passione e la tenacia con cui ha affrontato ogni sfida. Credendo fortemente nel potenziale dei giovani, Zermani ha voluto inserire nell’Ente neolaureati e giovani professionisti che, affiancati alle figure interne con esperienza, hanno saputo mantenere ben salde le radici del Consorzio pur guardando al futuro.

E’ infatti merito dello staff progettazione e del coordinamento dirigenziale l’aver individuato le esigenze del nostro territorio e dato seguito con progetti di rilievo in risposta alle necessità di sicurezza idraulica e in sostegno al settore agroalimentare. Nel solo triennio 2018-2020 il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha visto finanziare da Europa, Ministeri e Regione Emilia Romagna progetti per oltre 70 milioni. Tra questi, uno tra i più importanti e quello economicamente più rilevante è la nuova condotta dalla Val D’Arda a lui ora intitolata.

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