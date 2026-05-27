SDA Courier, Cgil: “Accordo sul premio di risultato, fino a 2.290 euro per 110 lavoratori”

La contrattazione di secondo livello porta risultati concreti anche nel sito SDA Courier di Piacenza. Per circa 110 lavoratrici e lavoratori è stato definito il Premio di Risultato per l’anno 2026, che potrà arrivare fino a 2.290 euro al raggiungimento dei parametri previsti di presenza e produttività.
L’accordo riguarda il personale impiegato nel sito piacentino di SDA Courier, realtà del gruppo Poste Italiane, e rappresenta un avanzamento significativo sul piano economico e del riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente da magazzinieri, impiegati e personale operativo della logistica.
Oltre al Premio di Risultato, l’intesa prevede anche l’aumento del valore dei ticket restaurant a 10 euro per magazzinieri e impiegati, con decorrenza dal 1° maggio 2026.
“Si tratta di un risultato importante – sottolinea la FILT CGIL Piacenza – perché rimette al centro il valore della contrattazione e consente di redistribuire una parte dei risultati aziendali a chi ogni giorno contribuisce concretamente al funzionamento del sito. In un settore come la logistica, dove ritmi, organizzazione del lavoro e qualità dell’occupazione sono temi decisivi, ottenere miglioramenti salariali e normativi significa dare risposte reali alle persone”.
Per la FILT CGIL l’accordo conferma il ruolo decisivo della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: “La contrattazione di secondo livello non è un fatto astratto, ma uno strumento concreto per migliorare le condizioni materiali di lavoratrici e lavoratori. Il premio fino a 2.290 euro e l’aumento dei ticket a 10 euro sono risultati tangibili, frutto del confronto e dell’organizzazione collettiva”.
“Continueremo a lavorare – conclude la FILT CGIL Piacenza – perché anche nella logistica piacentina si affermi un modello fondato su diritti, salario, stabilità e dignità del lavoro. Dove ci sono lavoratrici e lavoratori organizzati, la contrattazione può produrre risultati veri”.