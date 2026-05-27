SDA Courier, Cgil: “Accordo sul premio di risultato, fino a 2.290 euro per 110 lavoratori”

La contrattazione di secondo livello porta risultati concreti anche nel sito SDA Courier di Piacenza. Per circa 110 lavoratrici e lavoratori è stato definito il Premio di Risultato per l’anno 2026, che potrà arrivare fino a 2.290 euro al raggiungimento dei parametri previsti di presenza e produttività.

L’accordo riguarda il personale impiegato nel sito piacentino di SDA Courier, realtà del gruppo Poste Italiane, e rappresenta un avanzamento significativo sul piano economico e del riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente da magazzinieri, impiegati e personale operativo della logistica.

Oltre al Premio di Risultato, l’intesa prevede anche l’aumento del valore dei ticket restaurant a 10 euro per magazzinieri e impiegati, con decorrenza dal 1° maggio 2026.

“Si tratta di un risultato importante – sottolinea la FILT CGIL Piacenza – perché rimette al centro il valore della contrattazione e consente di redistribuire una parte dei risultati aziendali a chi ogni giorno contribuisce concretamente al funzionamento del sito. In un settore come la logistica, dove ritmi, organizzazione del lavoro e qualità dell’occupazione sono temi decisivi, ottenere miglioramenti salariali e normativi significa dare risposte reali alle persone”.

Per la FILT CGIL l’accordo conferma il ruolo decisivo della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: “La contrattazione di secondo livello non è un fatto astratto, ma uno strumento concreto per migliorare le condizioni materiali di lavoratrici e lavoratori. Il premio fino a 2.290 euro e l’aumento dei ticket a 10 euro sono risultati tangibili, frutto del confronto e dell’organizzazione collettiva”.

“Continueremo a lavorare – conclude la FILT CGIL Piacenza – perché anche nella logistica piacentina si affermi un modello fondato su diritti, salario, stabilità e dignità del lavoro. Dove ci sono lavoratrici e lavoratori organizzati, la contrattazione può produrre risultati veri”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy