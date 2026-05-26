Alla Passerini Landi si festeggiano i 100 anni della Radio il 30 maggio, Roberto Forti: “Certe canzoni ci rimangono attaccate e segnano un periodo” – AUDIO

Alla Biblioteca Passerini Landi si festeggiano i 100 anni della Radio il 30 maggio alle ore 16. Un happening culturale tra storie, musica e ospiti speciali a ingesso libero per ripercorrere un secolo di storia del mezzo di comunicazione più amato.
A condurre il pubblico in questo viaggio nel tempo saranno due volti noti della scena culturale piacentina: Filippo Arcelloni (direttore del Teatro Trieste 34) e Roberto Forti Provenzano (conduttore radio/tv).
L’idea parte da un mio programma e format – spiega Roberto Forti – che si chiama “Canzoni alla Radio”. In particolare noi passiamo la vita anche ascoltando le canzoni alla radio, e in quei momenti nel mondo accade di tutto. Sono canzoni che a volte ci rimangono attaccate rappresentando un periodo, un’epoca, una cosa, una situazione. Quindi io e Filippo Arcelloni parliamo di canzoni, ma anche di eventi storici. Infatti il 30 maggio parleremo anche di cose istituzionali perché in 100 anni radio è passata tanta acqua sotto i ponti e questo mezzo ha sempre raccontato la storia.
Il programma si svilupperà come una ideale trasmissione in diretta, alternando testimonianze, aneddoti e riflessioni sul ruolo della radio nella società.
Gli ospiti
E’ prevista la partecipazione straordinaria di Bob Coronelli, pioniere della radio, e di Rita Nigrelli, colonna portante che festeggia i 50 anni di Radio Sound.Voci dello Sport e dell’Informazione. Il cronista sportivo Andrea Amorini, il giornalista ed ex radiocronista Giorgio Lambri, il giornalista e scrittore Enzo Latronico, e il giornalista Pietro Corvi.
Professionisti del Microfono: Roberto Uggeri (speaker di Radio Bruno), il dj e conduttore Alberto Zanni, e Franco Lazzari (speaker e dj storico di Radio Fenomeni).Racconto al Femminile e Arte: Le autrici di format Enrica Bardetti e Simona Tonini, l’attrice Carolina Migli, e la performer Golden DinDin. La Voce della Community: Lo storico ascoltatore Mauro Monti.
Le Istituzioni: L’assessore Francesco Brianzi. Gli organizzatori annunciano inoltre numerose altre sorprese e interventi inaspettati nel corso del pomeriggio, che sarà accompagnato da aperitivo e socialità.
Un evento condiviso e sostenibile
L’iniziativa fa parte di un percorso di valorizzazione del territorio e inclusione giovanile, evidenziato dalla collaborazione con lo spazio Zona Holden, Piacenza Kultur Dom – Eureka Cooperativa Sociale -RadioRaccontiamoci APS Mediapartner, L’evento è inserito nell’ambito e realizzato all’interno del progetto cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Emilia-Romagna (PR FSE+ 2021/2027 – ATUSS). Alla macchina organizzativa e all’allestimento hanno collaborato attivamente anche i ragazzi di YoungERcard portando l’energia delle nuove generazioni di fronte a un mezzo storico.
Luogo
Biblioteca Passerini Landi (Cortile interno), Via Carducci 14, PiacenzaOrario: Sabato 30 maggio, ore 16:00 – 18:45 (Ingresso libero).