Alla Passerini Landi si festeggiano i 100 anni della Radio il 30 maggio, Roberto Forti: “Certe canzoni ci rimangono attaccate e segnano un periodo” – AUDIO

Alla Biblioteca Passerini Landi si festeggiano i 100 anni della Radio il 30 maggio alle ore 16. Un happening culturale tra storie, musica e ospiti speciali a ingesso libero per ripercorrere un secolo di storia del mezzo di comunicazione più amato. ​

A condurre il pubblico in questo viaggio nel tempo saranno due volti noti della scena culturale piacentina: Filippo Arcelloni (direttore del Teatro Trieste 34) e Roberto Forti Provenzano (conduttore radio/tv).​

L’idea parte da un mio programma e format – spiega Roberto Forti – che si chiama “Canzoni alla Radio”. In particolare noi passiamo la vita anche ascoltando le canzoni alla radio, e in quei momenti nel mondo accade di tutto. Sono canzoni che a volte ci rimangono attaccate rappresentando un periodo, un’epoca, una cosa, una situazione. Quindi io e Filippo Arcelloni parliamo di canzoni, ma anche di eventi storici. Infatti il 30 maggio parleremo anche di cose istituzionali perché in 100 anni radio è passata tanta acqua sotto i ponti e questo mezzo ha sempre raccontato la storia.

Il programma si svilupperà come una ideale trasmissione in diretta, alternando testimonianze, aneddoti e riflessioni sul ruolo della radio nella società.

Gli ospiti

E’ prevista la partecipazione straordinaria di Bob Coronelli, pioniere della radio, e di Rita Nigrelli, colonna portante che festeggia i 50 anni di Radio Sound.​Voci dello Sport e dell’Informazione. Il cronista sportivo Andrea Amorini, il giornalista ed ex radiocronista Giorgio Lambri, il giornalista e scrittore Enzo Latronico, e il giornalista Pietro Corvi.​

Professionisti del Microfono: Roberto Uggeri (speaker di Radio Bruno), il dj e conduttore Alberto Zanni, e Franco Lazzari (speaker e dj storico di Radio Fenomeni).​Racconto al Femminile e Arte: Le autrici di format Enrica Bardetti e Simona Tonini, l’attrice Carolina Migli, e la performer Golden DinDin.​ La Voce della Community: Lo storico ascoltatore Mauro Monti.​

Le Istituzioni: L’assessore Francesco Brianzi.​ Gli organizzatori annunciano inoltre numerose altre sorprese e interventi inaspettati nel corso del pomeriggio, che sarà accompagnato da aperitivo e socialità.

​Un evento condiviso e sostenibile​

L’iniziativa fa parte di un percorso di valorizzazione del territorio e inclusione giovanile, evidenziato dalla collaborazione con lo spazio Zona Holden, Piacenza Kultur Dom – Eureka Cooperativa Sociale -RadioRaccontiamoci APS Mediapartner, L’evento è inserito nell’ambito e realizzato all’interno del progetto cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Emilia-Romagna (PR FSE+ 2021/2027 – ATUSS). Alla macchina organizzativa e all’allestimento hanno collaborato attivamente anche i ragazzi di YoungERcard portando l’energia delle nuove generazioni di fronte a un mezzo storico.​

​Luogo

Biblioteca Passerini Landi (Cortile interno), Via Carducci 14, Piacenza​Orario: Sabato 30 maggio, ore 16:00 – 18:45 (Ingresso libero)​.

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