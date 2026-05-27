Cattolica, gli studenti Marta Merli e Gabriele Veneziani premiati da Inner Wheel e Rotary

La Sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ospitato la consegna dei due premi di studio che anche quest’anno Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese hanno destinato ad altrettanti studenti meritevoli dell’ateneo piacentino.

Marta Merli e Gabriele Veneziani hanno ricevuto i due riconoscimenti (1500 euro ciascuno) come incoraggiamento a proseguire con lo stesso impegno, testimoniando quanto i valori professati dalle due realtà associative, sostenitrici delle borse di studio, si sposino con quelli dell’Università Cattolica.

Iscritta al primo anno del Corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, laureatasi alla triennale con 110 e lode, Merli ha ricevuto il premio che da 33 anni Inner Wheel Club di Piacenza sostiene. «Incoraggiamo i giovani in cui crediamo – ha detto la presidente Roberta Marazzi -, spronandoli a creare ponti di dialogo e di pace». Letizia Frezzotti, Governatrice del Distretto 204 Inner Wheel ha aggiunto: «Crediamo nei giovani e questo premio è il primo passo che vi auguriamo di compiere nel mondo».

Iscritto al primo anno del Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, dopo aver conseguito la triennale con 102/100, Gabriele Veneziani ha ricevuto il premio dal Rotary Club Piacenza Farnese, rappresentato dalla vice presidente Melissa Secchi secondo cui «questa borsa di studio vuole essere un segnale di fiducia verso chi sceglie di impegnarsi per costruire il proprio futuro».

Ad introdurre i due studenti la vice Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Laura Zoni, e Pier Sandro Cocconcelli, Preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. «Due studenti bravi capaci, che hanno dato prova di resilienza» ha sottolineato Zoni. «La vostra lungimiranza – ha aggiunto il Preside Cocconcelli riferendosi alle due associazioni sostenitrici del premio – sta nel puntare ogni anno sui giovani, perché attraverso questo premio abbiano un impatto sulla società».

A riprova di quanto l’impegno delle due associazioni a fianco dell’Università Cattolica sia costante, le testimonianze, introdotte dal direttore della sede di Piacenza Cremona dell’Università Cattolica Angelo Manfredini, delle prime due studentesse premiate. Maria Ismene Papageorgiu nel 1993 ricevette la borsa di studio dall’Inner Wheel Club. Giorgia Spigno nel 1997 venne premiata dal Rotary Club Piacenza Farnese. Da allora ad oggi il sostegno delle due associazioni agli studenti dell’ateneo piacentino non è mai venuto meno.

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