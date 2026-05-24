Festa del Salame di Sarmato 2026 dal 29 al 31 maggio. Un evento caratterizzato dalla musica, dal buon cibo e tanto altro.

Il programma prevede venerdì 29 maggio il concerto dei Dejavu, sabato 30, Latin Party con DJ Davide e domenica 31 maggio: mercatino, sbandieratori e tombolata, alla sera Dinner live con Cinzia Davò e lo spettacolo Forever Young con Marianna Lanteri.

La Festa del Salame di Sarmato è un evento annuale che celebra il salame con degustazioni, musica e tradizioni. Un’occasione per scoprire i sapori autentici della nostra provincia di Piacenza e vivere momenti di convivialità e folclore.

Dal 2025 la Festa Del Salame diventa “Sagra di qualità“

Festa del Salame di Sarmato 2026

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy