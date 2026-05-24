Festa del Salame di Sarmato 2026 dal 29 al 31 maggio. Un evento caratterizzato dalla musica, dal buon cibo e tanto altro.
Il programma prevede venerdì 29 maggio il concerto dei Dejavu, sabato 30, Latin Party con DJ Davide e domenica 31 maggio: mercatino, sbandieratori e tombolata, alla sera Dinner live con Cinzia Davò e lo spettacolo Forever Young con Marianna Lanteri.
La Festa del Salame di Sarmato è un evento annuale che celebra il salame con degustazioni, musica e tradizioni. Un’occasione per scoprire i sapori autentici della nostra provincia di Piacenza e vivere momenti di convivialità e folclore.
Dal 2025 la Festa Del Salame diventa “Sagra di qualità“