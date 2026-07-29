Al via le carte d’identità elettronica a durata illimitata per gli ultra settantenni

Da giovedì 30 luglio, i cittadini con più di settant’anni che richiederanno una Carta d’Identità Elettronica ne riceveranno una a validità illimitata. Il Ministero dell’Interno ha definito le relative indicazioni, stabilendo che l’iter di rilascio non subisca modifiche: gli operatori dei Comuni e dei Consolati continueranno a seguire le consuete procedure, mentre sarà il sistema informatico a verificare automaticamente l’età dell’interessato e ad attribuire la validità illimitata, senza necessità di interventi manuali. Sul documento, nella casella dedicata alla scadenza comparirà la dicitura “ILLIMITATA”.

La validità senza limiti non si applica ai richiedenti protezione internazionale, per i quali la CIE mantiene una durata triennale, né ai casi in cui non sia temporaneamente possibile rilevare le impronte digitali: in queste situazioni il documento avrà una validità massima di dodici mesi.

Resta distinto, infine, il tema dell’identità digitale. La durata illimitata riguarda esclusivamente la funzione di documento di riconoscimento. Il certificato digitale integrato nella carta, necessario per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, continua ad avere una validità di dieci anni. Una volta superata tale soglia, la CIE rimane pienamente valida come documento d’identità, ma per l’utilizzo digitale sarà necessario procedere al rinnovo del certificato.

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