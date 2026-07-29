Rissa tra gruppi in via Pozzo, indagini in corso

Rissa nella notte in via Pozzo a Piacenza, dove intorno alle 3 si sarebbero affrontati, secondo le prime ricostruzioni, due gruppi di nordafricani.
L’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni residenti, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati Carabinieri, Polizia di Stato e le guardie giurate di Metronotte Piacenza.
All’arrivo delle pattuglie, però, i partecipanti alla rissa si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.