Alla società agricola Viustino 65 il premio AgriManager: “Innovazione e attenzione al territorio” – AUDIO e FOTO

La Società Agricola Viustino 65 di San Giorgio Piacentino è stata insignita del Premio AgriManager 2025-2026, riconoscimento promosso da Agri 2000 Net ed Emil Banca per valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali del settore agricolo. La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina.

Il premio AgriManager si pone l’obiettivo di mettere in luce realtà imprenditoriali che si distinguono per capacità gestionale, innovazione e attenzione al territorio.

Il Direttore Generale di Emil Banca, Matteo Passini, ha consegnato ufficialmente il premio a Luciano Pigorini, titolare della Società Agricola Viustino 65.

“Il mio sentimento, in questo momento, è di andare avanti, continuare a investire, ma non è assolutamente una questione economica, la parte economica e finanziaria serve per sviluppare i progetti. M questo premio dà la forza alla nostra azienda e alla mia famiglia di investire, di andare avanti a sviluppare progetti, progetti nel territorio, con la speranza e la volontà di associare altri agricoltori a questo progetto, perché insieme si può vincere, si possono fare delle cose molto molto belle“. Queste le parole di Pigorini.

Oltre alla targa di riconoscimento, il premio comprende un contributo del valore di 1.000 euro in prodotti, destinato al CSV Emilia – Centro Servizi per il Volontariato, a testimonianza dell’attenzione del progetto AgriManager verso la responsabilità sociale e il sostegno alle attività di volontariato sul territorio.

Il riconoscimento conferma il ruolo della Società Agricola Viustino 65 come esempio virtuoso dell’agricoltura piacentina, capace di coniugare efficienza produttiva, gestione aziendale e attenzione ai valori della comunità. La premiazione è stata anche un’occasione per valorizzare il contributo delle imprese agricole allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali dell’Emilia-Romagna.

LE CONGRATULAZIONI DI COLDIRETTI

Coldiretti Piacenza esprime le più vive congratulazioni a Luciano Pigorini, titolare della Società Agricola Viustino 65, insignito del prestigioso Premio AgriManager 2025-2026 da Emil Banca e Agri 2000 Net.

​Un riconoscimento che premia la straordinaria visione imprenditoriale di Pigorini, capace di trasformare, a partire dal 2003, una realtà nata con 800 pulcini in un’eccellenza che oggi alleva 150mila avicoli all’anno, rigorosamente con metodo biologico.

​La crescita costante di Viustino 65 è un esempio virtuoso di come l’innovazione, unita alla sostenibilità e al rispetto per il benessere animale, possa rappresentare il futuro dell’agricoltura. Siamo orgogliosi – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – che un nostro associato si sia distinto per la capacità di coniugare numeri importanti con la qualità certificata del biologico, portando avanti con dedizione la tradizione agricola del nostro territorio.

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