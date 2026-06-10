Piacenza Young, U19 Gold alle finali scudetto. Dore: “Era il nostro obiettivo, siamo pronti”

Le valigie ormai sono chiuse e l’Under 19 Gold di Piacenza Young è pronta a partire per la Sicilia. Venerdì 12 giugno, alle ore 20, a Piazza Armerina il quarto di finale scudetto contro Pallacanestro Vado, primo atto della Final Eight nazionale di categoria che si chiuderà domenica.

Tra i protagonisti della squadra di coach Giorgio Salvemini, c’è sicuramente il play/guardia classe 2006 Alessandro Dore, che anticipa così i temi della sfida: “Sarà una partita molto tosta contro un avversario fisico, con lunghi potenti e buoni realizzatori anche sugli esterni. Ci stiamo preparando su tante situazioni di campo, cercando di correre il più possibile e allenandoci con intensità e durezza per essere prontissimi”.

Dopo le vittorie contro Assisi, Valmontone e Young Herons Montecatini, adesso è arrivato il momento di giocarsi le ultime carte: “Arrivare alla Final Eight era l’obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio anno e siamo molto felici di averlo raggiunto e andare in Sicilia per provare a giocarci lo scudetto. Abbiamo superato tre sfide molto complicate anche sul piano emotivo negli spareggi, ma la pausa successiva ci ha aiutato a riprenderci al meglio e tornare carichi per queste finali”.

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